Финал итогового стал самым просматриваемым матчем в истории ТВ в Италии

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Янник Синнер Теннис

В воскресенье итальянец Янник Синнер проиграл Новаку Джоковичу в финале итогового турнира ATP в Турине – 3:6, 3:6.

В Италии этот матч по двум каналам посмотрели 6,6 млн человек. Он стал самым просматриваемым теннисным матчем в истории итальянского ТВ.

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6 комментариев

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Ночная Фурия
Ответ Мистер40-15
Не верится что в футбольной Италии, не было более просматриваемого матча, например финалов ЧМ с участием Италии. Там теннис не особо популярен, только благодаря успехам Синнера появляется интерес у итальянцев.
Ну, там вообще то написано "самым просматриваемым ТЕННИСНЫМ матчем".
Я не удивлена )))
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Мистер40-15
Ответ Ночная Фурия
Ну, там вообще то написано "самым просматриваемым ТЕННИСНЫМ матчем". Я не удивлена )))
Верно. Слона я и не заметил.
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kyckoba
Ну так естественно, потому что его показывали на одном из главных бесплатных каналов, а остальной теннис показывают на платных)
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Мистер40-15
Не верится что в футбольной Италии, не было более просматриваемого матча, например финалов ЧМ с участием Италии.
Там теннис не особо популярен, только благодаря успехам Синнера появляется интерес у итальянцев.
0
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Геннадий Томилин
Ответ Syndycate
Интересно, сколько людей посмотрело женский финал?) На скучнейшую кепку думаю даже 600 тыс не собралось)
ЦИК подсчитал?
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