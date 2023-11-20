Финал итогового стал самым просматриваемым матчем в истории ТВ в Италии
В воскресенье итальянец Янник Синнер проиграл Новаку Джоковичу в финале итогового турнира ATP в Турине – 3:6, 3:6.
В Италии этот матч по двум каналам посмотрели 6,6 млн человек. Он стал самым просматриваемым теннисным матчем в истории итальянского ТВ.
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Я не удивлена )))
Там теннис не особо популярен, только благодаря успехам Синнера появляется интерес у итальянцев.