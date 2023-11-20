Джокович предложил болельщикам челлендж в честь 400 недель на первой строчке рейтинга

Теги Новак Джокович Теннис

Новак Джокович предложил болельщикам совместный челлендж, приуроченный к тому, что он начал 400-ю неделю на первой строчке рейтинга.

В качестве вариантов он предложил:

  • забег на 400 метров;
  • 400 набиваний мяча на ракетке;
  • 400 набиваний футбольного мяча;
  • 400 прыжков на скакалке.

Он попросил предлагать другие идеи в комментариях и в итоге написал: «Ладно, давайте все это сделаем? Начиная с сегодня, всю неделю выкладывайте все эти челленджи с тегом #Nole400. Можете выкладывать и другие веселые способы отпраздновать: рисунки, танцы, пожертвования...

Не терпится увидеть. Идемоооооо».

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2 комментария

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encaro_one
400 прыжков на скакалке - я сдохну )
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Фанат спорта01
Ответ encaro_one
400 прыжков на скакалке - я сдохну )
тут самое сложное набить 400раз футбольный мяч
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