Джокович предложил болельщикам челлендж в честь 400 недель на первой строчке рейтинга

предложил болельщикам совместный челлендж, приуроченный к тому, что он начал 400-ю неделю на первой строчке рейтинга.

В качестве вариантов он предложил:

забег на 400 метров;

400 набиваний мяча на ракетке;

400 набиваний футбольного мяча;

400 прыжков на скакалке.

Он попросил предлагать другие идеи в комментариях и в итоге написал: «Ладно, давайте все это сделаем? Начиная с сегодня, всю неделю выкладывайте все эти челленджи с тегом #Nole400. Можете выкладывать и другие веселые способы отпраздновать: рисунки, танцы, пожертвования...

Не терпится увидеть. Идемоооооо».

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