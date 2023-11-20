Джокович предложил болельщикам челлендж в честь 400 недель на первой строчке рейтинга
Новак Джокович предложил болельщикам совместный челлендж, приуроченный к тому, что он начал 400-ю неделю на первой строчке рейтинга.
В качестве вариантов он предложил:
- забег на 400 метров;
- 400 набиваний мяча на ракетке;
- 400 набиваний футбольного мяча;
- 400 прыжков на скакалке.
Он попросил предлагать другие идеи в комментариях и в итоге написал: «Ладно, давайте все это сделаем? Начиная с сегодня, всю неделю выкладывайте все эти челленджи с тегом #Nole400. Можете выкладывать и другие веселые способы отпраздновать: рисунки, танцы, пожертвования...
Не терпится увидеть. Идемоооооо».
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