Рейтинг ATP. В топ-100 по итогам сезона семь игроков из России, Джокович восьмой раз закончил год первым
Семь игроков из России завершили сезон в топ-100.
Положение на 20 ноября 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|11245
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8855
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|7600
|4 (4)
|
Янник Синнер (Италия)
|6490
|5 (5)
|Андрей Рублев (Россия)
|4805
|6 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4235
|7 (7)
|Александр Зверев (Германия)
|3985
|8 (8)
|Хольгер Руне (Дания)
|3660
|9 (9)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3245
|10 (10)
|Тэйлор Фриц (США)
|3100
|15 (15)
|Карен Хачанов (Россия)
|2520
|35 (35)
|Аслан Карацев (Россия)
|1193
|39 (39)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1122
|49 (49)
|Александр Шевченко (Россия)
|947
|67 (58)
|Павел Котов (Россия)
|791
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Ну и заголовки итальянских газет после матча группового этапа Новак-Синнер с фотками, где Император передает корону Синнеру, сейчас смотрятся очень смешно)))