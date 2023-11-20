Рейтинг ATP. В топ-100 по итогам сезона семь игроков из России, Джокович восьмой раз закончил год первым

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Александр Зверев Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Тэйлор Фриц Роман Сафиуллин Даниил Медведев Хуберт Хуркач Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Павел Котов Хольгер Руне Александр Шевченко Теннис

Семь игроков из России завершили сезон в топ-100.

FedEx ATP Rankings

Положение на 20 ноября 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11245
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8855
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7600
4 (4)

Янник Синнер (Италия)

 6490
5 (5) Андрей Рублев (Россия) 4805
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 4235
7 (7) Александр Зверев (Германия) 3985
8 (8) Хольгер Руне (Дания) 3660
9 (9) Хуберт Хуркач (Польша) 3245
10 (10) Тэйлор Фриц (США) 3100
15 (15) Карен Хачанов (Россия) 2520
35 (35) Аслан Карацев (Россия) 1193
39 (39) Роман Сафиуллин (Россия) 1122
49 (49) Александр Шевченко (Россия) 947
67 (58) Павел Котов (Россия) 791

 

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3 комментария

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Istianoff
Хочется вспомнить интересную историю) После Уимблдона 23, спонсор Карася, а именно Найк, сделал заявление "В теннисе началась эпоха Алькараса". После Уимблдона Джокович выиграл все четыре турнира, в которых принимал участие, ЮСО, два мастерса, Итоговый, закончил год первой ракеткой мира, установил море рекордов. Алькарас.....0 титулов, вторая ракетка мира. Вот такая эпоха Алькараса)))
Ну и заголовки итальянских газет после матча группового этапа Новак-Синнер с фотками, где Император передает корону Синнеру, сейчас смотрятся очень смешно)))
+17
-1
+16
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Czarn
Великий Новак Джокович! Император на троне!
+9
-1
+8
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Генадий Адамов
я поклонник Ноле, но и правда уже не смешно, как он разбиратся с соперниками, которые посмели у него выиграть, что Даня, что карась вот теперь и грешник, если в следующем году не смогут оказать достойное сопротивление станет всё как то безнадёжно типа застоя, так что молодёжь, проснитесь составьте достойную конкуренцию, особо хочу, чтобы это сделал Осьминог!
+2
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