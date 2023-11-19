обыграл Янника Синнера в финале итогового турнира – 6:3, 6:3.

20-й раз на итоговом турнире в финале встретились соперники, уже игравшие друг с другом на групповом этапе. 12-й раз игрок, уступивший в группе, взял титул.

Серб выиграл седьмой турнир в 2023-м. Он обошел и стал единоличным лидером по этому показателю.

Джокович четвертый раз выиграл семь титулов за сезон. Больше было только в 2011-м (10) и 2015-м (11).

В целом это 98-й титул в карьере Джоковича. Лидируют Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).

Завтра Джокович начнет 400-ю неделю в качестве первой ракетки мира. Это рекорд обоих туров.

Джокович топчет молодежь – уничтожил Синнера и 7-й раз взял итоговый

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе