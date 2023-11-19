Джокович – лидер сезона по выигранным титулам. В 2023-м он победил на семи турнирах
Новак Джокович обыграл Янника Синнера в финале итогового турнира ATP – 6:3, 6:3.
20-й раз на итоговом турнире в финале встретились соперники, уже игравшие друг с другом на групповом этапе. 12-й раз игрок, уступивший в группе, взял титул.
Серб выиграл седьмой турнир в 2023-м. Он обошел Карлоса Алькараса и стал единоличным лидером по этому показателю.
Джокович четвертый раз выиграл семь титулов за сезон. Больше было только в 2011-м (10) и 2015-м (11).
В целом это 98-й титул в карьере Джоковича. Лидируют Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).
Завтра Джокович начнет 400-ю неделю в качестве первой ракетки мира. Это рекорд обоих туров.
Джокович топчет молодежь – уничтожил Синнера и 7-й раз взял итоговый
Определенно один из лучших сезон в карьере Новака.
-следующий мастерс - то есть Монте Карло, если выиграет, у него будет 3х голден Мастерс
-если выиграет Роланд Гаррос, у него будет как минимум 4х в каждом ТБШ (больше не у кого)
-если выиграет Уим, сравнится с Федерером, по 8 титулов
Наконец то последний, это конечно Золота в Олимпиаде
Поздравления Новаку с седьмым, рекордным титулом Итогового турнира. Без сомнений Джокович хочет взять олимпийское "золото". Очень уж ему не нравится (рискну так предположить), что пока у него только "бронза"-2008. Как говорится, почему бы и нет?! Здоровое спортивное честолюбие ещё никто не отменял. Так что, грядущий, 2024-й год обещает быть интересным.
не хухры-мухры!! ❤❤❤
Величайший 🐐
Карлос 6
Даня 5 титулов.
Полное соответствие рейтингу.
Очень крутой год в ATP, а лидер тура - величайший.👏
Главный враг курятника с 2011 по 2014 - Джокович
Главный враг курятника с 2014 по 2018 - Федерер
Главный враг курятника с 2018 по ∞ - Джокович
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А сейчас самая ржомба
Главный друг курятника с Уим 2014 по АО 2016 - Джокович
Сколько обычно платят чтобы представлял свою страну?
а не про Дэвис