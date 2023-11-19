Джокович – лидер сезона по выигранным титулам. В 2023-м он победил на семи турнирах

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович обыграл Янника Синнера в финале итогового турнира ATP – 6:3, 6:3.

20-й раз на итоговом турнире в финале встретились соперники, уже игравшие друг с другом на групповом этапе. 12-й раз игрок, уступивший в группе, взял титул.

Серб выиграл седьмой турнир в 2023-м. Он обошел Карлоса Алькараса и стал единоличным лидером по этому показателю.

Джокович четвертый раз выиграл семь титулов за сезон. Больше было только в 2011-м (10) и 2015-м (11).

В целом это 98-й титул в карьере Джоковича. Лидируют Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).

Завтра Джокович начнет 400-ю неделю в качестве первой ракетки мира. Это рекорд обоих туров.

Джокович топчет молодежь – уничтожил Синнера и 7-й раз взял итоговый

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38 комментариев

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And Justice for All
Из семи титулов только один ниже уровня Мастерса.
Определенно один из лучших сезон в карьере Новака.
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RealJon
Ответ Czarn
Каждая победа Новака - и очередной рекорд! Уникум, а не человек! Величайший!
-следуюший ТБШ, 25й, обойдет Маргерет Корта

-следующий мастерс - то есть Монте Карло, если выиграет, у него будет 3х голден Мастерс

-если выиграет Роланд Гаррос, у него будет как минимум 4х в каждом ТБШ (больше не у кого)

-если выиграет Уим, сравнится с Федерером, по 8 титулов

Наконец то последний, это конечно Золота в Олимпиаде
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Czarn
Каждая победа Новака - и очередной рекорд! Уникум, а не человек! Величайший!
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Юрий Р.
Очередной рекорд устанавливает Джокер. Величайший игрок в истории тенниса, продолжает переписывать её историю.
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Czarn
Лучший! Император! Идемо! Всех с победой Новака!
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Alex__S
Ответ Arti22
Синнер - это конечно главный чокер этого турнира. Имея возможность выкинуть Ноле, он начал себя показывать типо я такой сильный, никого не боюсь, выиграл Руне, пропустил Джока в плов, и потом этот же Джок как щенка его раскладывает в финале. Просто можно пособие Яннику писать "Как слить уже на 99% выигрышный турнир"
Да, пусть Синнер поступил нерасчетливо. Но он играл честно, и это большой плюс в его теннисную карму в будущем. У него ещё будут большие титулы, я уверен. И это поражение его многому научит, в следующем сезоне он будет одним из фаворитов. В 2024 из всех молодых я буду за него, точно.
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mr_ h2o
Ответ Arti22
Синнер - это конечно главный чокер этого турнира. Имея возможность выкинуть Ноле, он начал себя показывать типо я такой сильный, никого не боюсь, выиграл Руне, пропустил Джока в плов, и потом этот же Джок как щенка его раскладывает в финале. Просто можно пособие Яннику писать "Как слить уже на 99% выигрышный турнир"
Вы не думаете, что все другие игроки могли сыграть по другому без Новака? Карась мог его в 1/2 выкинуть
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Shamanuchi
И ещё одно достижение... 90%+ в 36 лет это круто! Всего третий сезон такой у Джоковича и скорее всего самый возрастной в истории.
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Arti22
Синнер - это конечно главный чокер этого турнира. Имея возможность выкинуть Ноле, он начал себя показывать типо я такой сильный, никого не боюсь, выиграл Руне, пропустил Джока в плов, и потом этот же Джок как щенка его раскладывает в финале. Просто можно пособие Яннику писать "Как слить уже на 99% выигрышный турнир"
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Берни Парент
Практически идеальная игра от Джоковича. Полуфинал и финал почти под копирку, в первом сете один брейк и во втором ещё два. Причём, во вторых партиях, брейки были в самом начале, что сразу же оказывало и без того сильнейшее давление на соперников.И, главное, Новак за два решающих матча ни разу(!) не отдал свою подачу. Повторюсь, чтобы победить Джоковича (особенно такого, как в эти выходные) необходимо выходить на уровень близкий к запредельному. Вчера и сегодня Алькарасу и Синнеру этого сделать не удалось.
Поздравления Новаку с седьмым, рекордным титулом Итогового турнира. Без сомнений Джокович хочет взять олимпийское "золото". Очень уж ему не нравится (рискну так предположить), что пока у него только "бронза"-2008. Как говорится, почему бы и нет?! Здоровое спортивное честолюбие ещё никто не отменял. Так что, грядущий, 2024-й год обещает быть интересным.
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Генадий Адамов
Да взял в очередной раз над всеми верховенство, Новак я смотрю на тебя, на твою семью, на твою команду и получаю огромное Блаженство. Спасибо за доставленное удовольствие
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Istianoff
Ниткин, просто сделай уже заголовок, Джокович- Император тенниса!
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Czarn
Просто Великий Новак Джокович! И больше не надо слов!
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Ночная Фурия
И какие титулы!!! 3 ТБШ, Итог, 2 мастерса!!! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆
не хухры-мухры!! ❤❤❤
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DjokoND
Как говорил Мохаммед Али, если ты во сне думал, что побил меня, проснись и извинись.
Величайший 🐐
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Marik5
На мажорной ноте Новак закончил сезон , ай да молодец и красава и в следующем году вперёд к новым победам, трофеям и рекордам, урааааа!!!!!!!!
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Ярик01
Пропустил половину или больше турниров сезона, но выиграл практически всё кроме финала Уима.
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afry
Новак 7
Карлос 6
Даня 5 титулов.
Полное соответствие рейтингу.
Очень крутой год в ATP, а лидер тура - величайший.👏
+3
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imaxim
И это без саншайна…
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Паскаль Шимбонда
И уровень титулов. Победил больше 50% того, где участвовал 😁
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Lanapiano
Грандиозный сезон, браво, Новак! Величайший чемпион! Как он это делает, просто фантастика! А у Янника ещё все впереди) Просел психологически, похоже.
+2
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Вальдано
Идеальный сезон.. Важная победа.. Есть рекорд.. На Итоговые теперь можно положить.. Главное теперь взять ещё один Шлем, Уимблдон и желательно Олимпиаду.. Потом можно и сворачиваться...
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Czarn
Император на троне! Прекрасный сезон, Новаче! Так держать!
+2
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AF007
Ответ VaD
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Главный враг курятника с 2005 по 2010 - Федерер

Главный враг курятника с 2011 по 2014 - Джокович

Главный враг курятника с 2014 по 2018 - Федерер

Главный враг курятника с 2018 по ∞ - Джокович
____

А сейчас самая ржомба

Главный друг курятника с Уим 2014 по АО 2016 - Джокович
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RealJon
Ответ encaro_one
Кто-то на отдых уже уехал, но Новак уже 23 ноября в кубке Дэвиса играет, а потом скорее всего и 27го у арабов.
правда? сколько вообще Арабы платят Новаку что бы согласился участвовать после столько игр? даже страшно представить )))
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Kironbet
Ответ DjokoND
Как говорил Мохаммед Али, если ты во сне думал, что побил меня, проснись и извинись. Величайший 🐐
😂👏
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Iva_Nova
Ответ Ночная Фурия
И какие титулы!!! 3 ТБШ, Итог, 2 мастерса!!! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 не хухры-мухры!! ❤❤❤
Персональные, Фурия! :)
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Кавабунга Шреддоголовый
Следующая остановка - кубок Дэвиса
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pupoB
Ответ VaD
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Как думаете сколько этот позор в туре ещё будет продолжаться? Я думаю ,что к сожалению, ещё не меньше 2-3 лет точно...
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mr_ h2o
Как могут лидировать по титулам 2 человека?)
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Verdo
Ян показал, что он спортсмен с большой буквы, играл без компромиссов с совестью, в отличии от того же медведева, ну а Новак конечно чемпион не только по шлемам, мастерсам и неделям, но теперь и по итоговым, хороший вечер для всех любителей чистого спорта
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encaro_one
Кто-то на отдых уже уехал, но Новак уже 23 ноября в кубке Дэвиса играет, а потом скорее всего и 27го у арабов.
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encaro_one
Ответ RealJon
правда? сколько вообще Арабы платят Новаку что бы согласился участвовать после столько игр? даже страшно представить )))
Это финальная часть кубка Дэвиса.
Сколько обычно платят чтобы представлял свою страну?
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RealJon
Ответ encaro_one
Это финальная часть кубка Дэвиса. Сколько обычно платят чтобы представлял свою страну?
да, не, я же упоменул про Арабов как вы сами сказали,
а не про Дэвис
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encaro_one
Ответ RealJon
да, не, я же упоменул про Арабов как вы сами сказали, а не про Дэвис
У арабов в декабре
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Генадий Адамов
Медведев проиграл, но после этого Янник стал тряпичный и Новаче не составило труда, сначала оглушить карася, а потом и Морковкина
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igor nn
А шо с Синером случилось?Я на корте его не видел.Даже Медведев проигрывает не так..Он хоть бы 4-6 в двух сетах в самом худшем случае делает..или тай брейк сливает
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