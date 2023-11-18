Рублев четвертый раз подряд завершил сезон в топ-10

Теги ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев завершил сезон поражением от Александра Зверева на итоговом турнире ATP – 4:6, 4:6. Россиянин проиграл все матчи на групповом этапе.

Рублев в этом году выиграл 56 матчей (личный рекорд). В апреле в Монте-Карло он впервые выиграл «Мастерс». Также он взял титул в Баштаде и сыграл в финалах в Дубае, Баня-Луке, Галле и Шанхае.

Рублев трижды доходил до 1/4 на турнирах «Большого шлема» (Australian Open, «Уимблдон», US Open) и пять раз побеждал игроков топ-10 (при девяти поражениях).

Кроме того, Рублев четвертый раз подряд завершил сезон в топ-10.

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6 комментариев

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Buhmichael
Несмотря на плохое выступление на итоговом - это лучший сезон для Андрея в карьере! Молодец!
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Mihail Faigenblat
Хороший сезон, успехов в следующем! Спасибо за финал в Баня Луке! было приятно вживую смотреть за игрой!
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dedpihto59
Стабильность признак мастерства👍‼️
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Славонычч
Такое ощущение, что он всем теперь будет проигрывать с счётом 0 - 2🤔
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МОН66
это его потолок достиг, большой респект,,!
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