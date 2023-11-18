Андрей Рублев завершил сезон поражением от Александра Зверева на итоговом турнире ATP – 4:6, 4:6. Россиянин проиграл все матчи на групповом этапе.

Рублев в этом году выиграл 56 матчей (личный рекорд). В апреле в Монте-Карло он впервые выиграл «Мастерс». Также он взял титул в Баштаде и сыграл в финалах в Дубае, Баня-Луке, Галле и Шанхае.

Рублев трижды доходил до 1/4 на турнирах «Большого шлема» (Australian Open, «Уимблдон», US Open) и пять раз побеждал игроков топ-10 (при девяти поражениях).

Кроме того, Рублев четвертый раз подряд завершил сезон в топ-10.

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