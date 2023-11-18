Андрей Рублев: «До сих пор эмоции во многом мешают. Много матчей проигрываю не по игре, а из-за эмоций»

Теги ATP ATP Finals Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев подвел итоги выступления на итоговом турнире ATP.

– Позитивное, что получилось отобраться на итоговую восьмерку – круто быть здесь среди этих игроков, независимо от результата.

– Как ты в целом оцениваешь этот год?

– На данный момент это мой лучший год в карьере. Посмотрим, надеюсь, что это не предел. Надеюсь, смогу еще прибавить.

– Как ты проведешь ближайшее время?

– Отдохну пару дней и уже начну предсезонку. Ну ладно, не пару дней, недельку, может быть.

– То есть, нет такого настроения, что хочется забыть этот теннис на какое-то время?

– Ну, вот за неделю забуду и вспомню заново.

– В целом за год назови одну вещь, за которую можешь себя покритиковать и одну вещь, за которую можешь похвалить.

– Наверное, это одна и та же вещь. До сих пор эмоции во многом мешают. Много матчей проигрываю не по игре, а из-за эмоций. Но в то же время могу себя похвалить, потому что во многом я прибавил. В каких-то эмоциональных моментах, где мне раньше не хватало, смог прибавить и поэтому закончил год в пятерке.

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13 комментариев

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Игорь Удалов
Удачи, Андрей. Хороший ты теннисист
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Jefri AG
Там вроде бы Кириос предложил Рублёву свои услуги в качестве ментального тренера... надо соглашаться, хуже не будет)
+8
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Olya B.
А может быть, это эмоции из-за игры, а не игра из-за эмоций? Рассмотри этот вопрос со всех сторон, пожалуйста. Андрей. Болеем за тебя и с тобой.)
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ugmyanswer
Ответ Jefri AG
Там вроде бы Кириос предложил Рублёву свои услуги в качестве ментального тренера... надо соглашаться, хуже не будет)
😆😆😆
Вот это Ник жжёт 😁😁😁
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Россия будет свободной
https://www.youtube.com/watch?v=UnbNHZf_DJI
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Пользователь заблокирован
Прикиньте что было бы с Рублевом, будь он дотером
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Иван Дичковский
Ответ ugmyanswer
Молодец Дрюня, ни в чем не меняется. Повезло что Руне слишком талантлив чтобы не выходить в финалы Masters И слишком молод чтобы выигрывать 2-3 за пол года
Андрей свой мастерс заслужил полностью. И по-хорошему больше Гуркача заслуживал выиграть второй, но отскочил поляк при всей симпатии к Хуберту как к личности.
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Мишка Синайский
Безнадёга.ру
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МОН66
надо честно признать что достиг своего потолка ..
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Верховенский1990
Надеюсь, в следующем году рыжему наконец-то повезет и он дойдет до полуфинала ТБШ, что удавалось даже Карацеву и дважды Хачанову, а с нервами уже ничего не сделаешь, Марат бывало ломал по 5 ракеток за матч, проигрывая матчи.
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МОН66
Ответ Jefri AG
Там вроде бы Кириос предложил Рублёву свои услуги в качестве ментального тренера... надо соглашаться, хуже не будет)
да два психа лучше чем один...
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ugmyanswer
Молодец Дрюня, ни в чем не меняется.
Повезло что Руне слишком талантлив чтобы не выходить в финалы Masters
И слишком молод чтобы выигрывать 2-3 за пол года
+2
-2
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