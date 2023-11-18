Андрей Рублев: «До сих пор эмоции во многом мешают. Много матчей проигрываю не по игре, а из-за эмоций»

Андрей Рублев подвел итоги выступления на итоговом турнире ATP.

– Позитивное, что получилось отобраться на итоговую восьмерку – круто быть здесь среди этих игроков, независимо от результата.

– Как ты в целом оцениваешь этот год?

– На данный момент это мой лучший год в карьере. Посмотрим, надеюсь, что это не предел. Надеюсь, смогу еще прибавить.

– Как ты проведешь ближайшее время?

– Отдохну пару дней и уже начну предсезонку. Ну ладно, не пару дней, недельку, может быть.

– То есть, нет такого настроения, что хочется забыть этот теннис на какое-то время?

– Ну, вот за неделю забуду и вспомню заново.

– В целом за год назови одну вещь, за которую можешь себя покритиковать и одну вещь, за которую можешь похвалить.

– Наверное, это одна и та же вещь. До сих пор эмоции во многом мешают. Много матчей проигрываю не по игре, а из-за эмоций. Но в то же время могу себя похвалить, потому что во многом я прибавил. В каких-то эмоциональных моментах, где мне раньше не хватало, смог прибавить и поэтому закончил год в пятерке.

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