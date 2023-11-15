Рублев о состоянии колена, которое он себе разбил: «Нормально. Ничего. Ничего не случилось»

Андрей Рублев прокомментировал то, что разбил себе колено.

Он проиграл Карлосу Алькарасу на итоговом турнире со счетом 5:7, 2:6 и в первом сете шесть раз ударил себя ракеткой.

– Как колено?

– Нормально. Ничего. Ничего не случилось.

– Это тяжелая концовка сезона?

– Конечно, непросто – всегда хочется закончить хорошо. Иногда ты разочаровываешься, когда не получается.

Сегодня так получилось, что я разочаровался и не смог с этим справиться.

Рублев пугает гневом – разбил себе колено в кровь. Нанес шесть ударов ракеткой

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