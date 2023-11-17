Медведев и Синнер проведут полуфинал итогового турнира в 16:30 мск

Стало известно расписание субботы на итоговом турнире .

Первыми полуфинал проведут и – в 16:30 по московскому времени.

и сыграют вечером – в 23:00 по Москве.

Медведев проиграл Алькарасу – и избежал Джоковича в 1/2 итогового

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