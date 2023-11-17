Медведев и Синнер проведут полуфинал итогового турнира в 16:30 мск
Стало известно расписание субботы на итоговом турнире ATP.
Первыми полуфинал проведут Даниил Медведев и Янник Синнер – в 16:30 по московскому времени.
Новак Джокович и Карлос Алькарас сыграют вечером – в 23:00 по Москве.
Медведев проиграл Алькарасу – и избежал Джоковича в 1/2 итогового
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Любое затягивание матча с Алькарасом воровали время на восстановление.
Далее: в Вене Синнер имел все преимущества по части сетки и нагрузок, но выиграл лишь через три часа, причем по факту опустевшего бензобака Медведева