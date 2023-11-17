Медведев и Синнер проведут полуфинал итогового турнира в 16:30 мск

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Стало известно расписание субботы на итоговом турнире ATP.

Первыми полуфинал проведут Даниил Медведев и Янник Синнер – в 16:30 по московскому времени.

Новак Джокович и Карлос Алькарас сыграют вечером – в 23:00 по Москве.

Медведев проиграл Алькарасу – и избежал Джоковича в 1/2 итогового

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8 комментариев

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Хаскерс
Учитывая блестящую серию Синнера в группе, фактор трибун и спокойный проигрыш М Алькарасу ставлю на Медведева в двух.
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Дима Миронов
спасибо Даня,а то в 23 00 не удобно смотреть
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Михо
Синнер дома играет, поддержка трибун сумасшедшая, да и играет он отлично. Будет не легче чем с Джоком, но тут хотя бы нет комплекса) Удачи Даня!
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Bansly
#Зачестныйтеннис#за Янника Синнера!
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ivan 07
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Синнер очень жестоко обойдется с Медведевым.
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Leo Bonart
Ответ Bansly
#Зачестныйтеннис#за Янника Синнера!
Так за честность или за умирающего между розыгрышами тирольского лебедя?
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Leo Bonart
Ответ Хаскерс
Учитывая блестящую серию Синнера в группе, фактор трибун и спокойный проигрыш М Алькарасу ставлю на Медведева в двух.
Второе путает причину со следствием.
Любое затягивание матча с Алькарасом воровали время на восстановление.
Далее: в Вене Синнер имел все преимущества по части сетки и нагрузок, но выиграл лишь через три часа, причем по факту опустевшего бензобака Медведева
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