Генеральный директор Lacoste обвинил Циципаса в «нечестном поведении», за грека вступился Маррей
Генеральный директор Lacoste Гибер Тьерри раскритиковал Стефаноса Циципаса за то, что тот снялся с итогового турнира. Из-за этого клиент Lacoste Новак Джокович мог не выйти в полуфинал, если бы Янник Синнер вчера проиграл Хольгеру Руне.
«Уважение Яннику за победу. Несмотря на нечестное поведение Циципаса, он показал всем, почему он будущий чемпион и прекрасный человек», – написал Тьерри.
За Циципаса вступился экс-первая ракетка мира Энди Маррей: «Странный пост от генерального директора спортивного бренда 🤷♂️. Травмы – это часть спорта, а не «нечестное поведение» 👎».
Синнер мог отцепить Джоковича от 1/2 финала итогового – не стал
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Уж кому-кому, но не вечно-умирающему лебедю об этом говорить.
Его наезд на HEAD (за то, что не разорвали контракт с Машей) далеко не единственный пример.
О том, что "травмы - часть спорта"© сам бы помнил, а не истерил после баранки в финале АО-2015