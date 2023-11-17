Генеральный директор Lacoste обвинил Циципаса в «нечестном поведении», за грека вступился Маррей

Генеральный директор Lacoste Гибер Тьерри раскритиковал за то, что тот снялся с итогового турнира. Из-за этого клиент Lacoste Новак Джокович мог не выйти в полуфинал, если бы вчера проиграл .

«Уважение Яннику за победу. Несмотря на нечестное поведение Циципаса, он показал всем, почему он будущий чемпион и прекрасный человек», – написал Тьерри.

За Циципаса вступился экс-первая ракетка мира : «Странный пост от генерального директора спортивного бренда 🤷‍♂️. Травмы – это часть спорта, а не «нечестное поведение» 👎».

Синнер мог отцепить Джоковича от 1/2 финала итогового – не стал

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