Генеральный директор Lacoste обвинил Циципаса в «нечестном поведении», за грека вступился Маррей

Теги Новак Джокович Энди Маррей ATP Стефанос Циципас Янник Синнер Lacoste Хольгер Руне Теннис

Генеральный директор Lacoste Гибер Тьерри раскритиковал Стефаноса Циципаса за то, что тот снялся с итогового турнира. Из-за этого клиент Lacoste Новак Джокович мог не выйти в полуфинал, если бы Янник Синнер вчера проиграл Хольгеру Руне.

«Уважение Яннику за победу. Несмотря на нечестное поведение Циципаса, он показал всем, почему он будущий чемпион и прекрасный человек», – написал Тьерри.

За Циципаса вступился экс-первая ракетка мира Энди Маррей: «Странный пост от генерального директора спортивного бренда 🤷‍♂️. Травмы – это часть спорта, а не «нечестное поведение» 👎».

Синнер мог отцепить Джоковича от 1/2 финала итогового – не стал

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9 комментариев

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S.Graf
А нечестное поведение не часть спорта, не?
Уж кому-кому, но не вечно-умирающему лебедю об этом говорить.
Его наезд на HEAD (за то, что не разорвали контракт с Машей) далеко не единственный пример.
О том, что "травмы - часть спорта"© сам бы помнил, а не истерил после баранки в финале АО-2015
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Istianoff
Аааа)) бамосы бомбят))) до сих пор от вчерашнего не отошли😂😂😂
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Rjcnbr
Телефоны в туалете и незакрывющийся отец на трибунах с подсказками - это часть спорта
+12
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Бен Ротенберг
Ответ Rjcnbr
Телефоны в туалете и незакрывющийся отец на трибунах с подсказками - это часть спорта
Вы верно, давно не смотрели теннис: подсказки с трибун уже год, как разрешили.
+3
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Картман
а как еще мог сказать 1) менеджер. 2) спортивный, 3) француз, 4) публичная фигура? С ужасом представляю, что бы ляпнул в аналогичной ситуации "фром зе боттом оф ма харт"...
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sashati
Ответ Rjcnbr
Телефоны в туалете и незакрывющийся отец на трибунах с подсказками - это часть спорта
Ваше видение - это часть спорта
+1
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0
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bubareska
Ответ Rjcnbr
Телефоны в туалете и незакрывющийся отец на трибунах с подсказками - это часть спорта
Беккер тоже постоянно подсказывает Руне. Ничего такого в этом нет)
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