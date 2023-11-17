Синнер о проблемах со спиной: «Во втором сете она немного поболела, но потом прошла»
Янник Синнер прокомментировал проблемы со спиной на итоговом турнире.
Вчера он обыграл Хольгера Руне (6:2, 5:7, 6:4) и во втором сете хватался за поясницу.
«Во втором сете она немного поболела, но потом прошла.
После одного движения я почувствовал щелчок. Но потом все прошло. Со мной все в порядке».
Синнер мог отцепить Джоковича от 1/2 финала итогового – не стал
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