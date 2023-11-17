Синнер о проблемах со спиной: «Во втором сете она немного поболела, но потом прошла»

Теги травмы ATP ATP Finals Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал проблемы со спиной на итоговом турнире.

Вчера он обыграл Хольгера Руне (6:2, 5:7, 6:4) и во втором сете хватался за поясницу. 

«Во втором сете она немного поболела, но потом прошла. 

После одного движения я почувствовал щелчок. Но потом все прошло. Со мной все в порядке».

Синнер мог отцепить Джоковича от 1/2 финала итогового – не стал

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2 комментария

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Daniel
У Синнера часто что-то начинает болеть в сетах, которые он проигрывает. Но если в третьем дела идут хорошо, то все проходит)))
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Генадий Адамов
Болею за Даню, Новака, Андрея, но теперь и Синнер мой Герой
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