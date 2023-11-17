Хольгер Руне: «Новак все еще главный фаворит итогового»
Хольгер Руне рассказал, кого считает фаворитом итогового турнира.
Датчанин вчера проиграл Яннику Синнеру и выбыл из борьбы.
«Желаю остальным игрокам удачи на турнире. Будет интересно посмотреть, кто поднимет трофей.
Конечно, Новак еще борется, он все еще главный фаворит. Но у Янника, Даниила и еще одного игрока из второй группы будут хорошие шансы.
Будет интересно посмотреть. А я сейчас отдохну и начну предсезонную подготовку».
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