Хольгер Руне: «Новак все еще главный фаворит итогового»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Даниил Медведев Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне рассказал, кого считает фаворитом итогового турнира.

Датчанин вчера проиграл Яннику Синнеру и выбыл из борьбы. 

«Желаю остальным игрокам удачи на турнире. Будет интересно посмотреть, кто поднимет трофей. 

Конечно, Новак еще борется, он все еще главный фаворит. Но у Янника, Даниила и еще одного игрока из второй группы будут хорошие шансы. 

Будет интересно посмотреть. А я сейчас отдохну и начну предсезонную подготовку».

Синнер мог отцепить Джоковича от 1/2 финала итогового – не стал

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2 комментария

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Боримир
Удачи Новаку
+3
0
+3
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zzzeeerrrooo
Зверев за 20
0
0
0
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