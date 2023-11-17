Руне об итогах сезона: «Когда заканчиваешь в топ-8, можно собой гордиться»
Хольгер Руне подвел итоги сезона .
В этом году датчанин выиграл один титул, вышел в финал на двух «Мастерсах» и в четвертьфинал на двух «Больших шлемах». В рейтинге он поднимался на четвертую строчку, а сейчас стоит восьмым.
«Я провел хороший сезон. Когда заканчиваешь в топ-8, можно собой гордиться.
Некоторые вещи в этом году я мог бы сделать лучше – на самом деле их много. Но это нормально, это процесс обучения. В следующем году я сделаю выводы.
По-моему, это был мой первый полноценный сезон в туре. Даже в прошлом году я сыграл один «Челленджер»
Синнер мог отцепить Джоковича от 1/2 финала итогового – не стал
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Персонально
пхх))))
https://www.sports.ru/tennis/1108156812-rune-vyigral-chellendzher-v-san-remo.html
Бориску надо теперь с испытательного срока на постоянный контракт переводить, с ним вроде неплохо за неполный месяц сработались.