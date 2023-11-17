Руне об итогах сезона: «Когда заканчиваешь в топ-8, можно собой гордиться»

Теги ATP ATP Finals Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне подвел итоги сезона .

В этом году датчанин выиграл один титул, вышел в финал на двух «Мастерсах» и в четвертьфинал на двух «Больших шлемах». В рейтинге он поднимался на четвертую строчку, а сейчас стоит восьмым. 

«Я провел хороший сезон. Когда заканчиваешь в топ-8, можно собой гордиться. 

Некоторые вещи в этом году я мог бы сделать лучше – на самом деле их много. Но это нормально, это процесс обучения. В следующем году я сделаю выводы. 

По-моему, это был мой первый полноценный сезон в туре. Даже в прошлом году я сыграл один «Челленджер»

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2 комментария

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S.Graf
И ещё один большой и горячий привет Йенсу Мустерману!
Персонально
пхх))))
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Йенс Мустерманн
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В апреле прошлого года ещё играл на челленджерах.
https://www.sports.ru/tennis/1108156812-rune-vyigral-chellendzher-v-san-remo.html

Бориску надо теперь с испытательного срока на постоянный контракт переводить, с ним вроде неплохо за неполный месяц сработались.
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