Руне об итогах сезона: «Когда заканчиваешь в топ-8, можно собой гордиться»

Хольгер Руне подвел итоги сезона .

В этом году датчанин выиграл один титул, вышел в финал на двух «Мастерсах» и в четвертьфинал на двух «Больших шлемах». В рейтинге он поднимался на четвертую строчку, а сейчас стоит восьмым.

«Я провел хороший сезон. Когда заканчиваешь в топ-8, можно собой гордиться.

Некоторые вещи в этом году я мог бы сделать лучше – на самом деле их много. Но это нормально, это процесс обучения. В следующем году я сделаю выводы.

По-моему, это был мой первый полноценный сезон в туре. Даже в прошлом году я сыграл один «Челленджер»

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