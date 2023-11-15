Рафаэль Надаль: «Я не выиграю больше «Шлемов», что Джокович, но я дам себе возможность снова получать удовольствие»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Теннис

Рафаэль Надаль сказал, что не обойдет Новака Джоковича по «Большим шлемам».

Сейчас у испанца 22 титула, а у Джоковича – 24. Надаль пропустил почти весь этот сезон из-за травмы бедра.

«Я знаю, что будет тяжело вернуться на очень высокий уровень тенниса, но если бы у меня не было надежды на то, что я снова смогу бороться, я бы не работал так, как в последние месяцы.

Я не выиграю больше «Шлемов», что Джокович, но я дам себе возможность снова получать удовольствие».

Также Надаль рассказал, что сейчас уверен в возвращении в тур.

«До сих пор я не был уверен, что еще буду играть в теннис, но теперь думаю, что буду. Ситуация развивается в положительном ключе. В последнее время я сделал большие шаги вперед».

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10 комментариев

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Buharoid
Ответ Хозяин патриотов
Раз 2024 это, вероятно, последний год в карьере Рафы, значит надо ставить самые высокие цели, а именно взять календарный. Вполне посильная задача. Джокович 26 точно не выиграет, пусть хоть до седых мудей играет, поэтому задела хватит. 26 - они боятся этого числа.
Мощно тебя кроет))
+14
-2
+12
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alex savca
А что Джокович? 🤔
+11
-2
+9
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Arti22
Может чем?
+7
0
+7
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Istianoff
Что Джокович?))))
+8
-2
+6
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nicckk
а что ... Джокович?)
+6
-1
+5
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Ale_x_@ndro
Штааа?
+5
-1
+4
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maalry
просто возвращайся скорее❤️
+3
-1
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Генадий Адамов
ч̠т̠о̠ у̠ к̠а̠р̠а̠с̠я̠, ч̠т̠о̠ у̠ Ч̠е̠с̠у̠н̠а̠, Д̠ж̠о̠к̠о̠ Д̠ж̠о̠к̠о̠в̠и̠ч̠ в̠ г̠о̠л̠о̠в̠е̠
+4
-4
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