Рафаэль Надаль: «Я не выиграю больше «Шлемов», что Джокович, но я дам себе возможность снова получать удовольствие»

Рафаэль Надаль сказал, что не обойдет Новака Джоковича по «Большим шлемам».

Сейчас у испанца 22 титула, а у Джоковича – 24. Надаль пропустил почти весь этот сезон из-за травмы бедра.

«Я знаю, что будет тяжело вернуться на очень высокий уровень тенниса, но если бы у меня не было надежды на то, что я снова смогу бороться, я бы не работал так, как в последние месяцы.

Я не выиграю больше «Шлемов», что Джокович, но я дам себе возможность снова получать удовольствие».

Также Надаль рассказал, что сейчас уверен в возвращении в тур.

«До сих пор я не был уверен, что еще буду играть в теннис, но теперь думаю, что буду. Ситуация развивается в положительном ключе. В последнее время я сделал большие шаги вперед».

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