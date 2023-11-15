5 теннисисток заработали больше $5 млн за сезон. Впервые в истории больше 100 заработали 500 тысяч

Теги WTA Джессика Пегула призовые Арина Соболенко Елена Рыбакина Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

В этом сезоне пять теннисисток заработали больше $5 млн призовых:

15 теннисисток заработал больше 2 млн.

42 – больше миллиона.

101 – больше 500 тысяч.

157 – больше 300 тысяч.

193 – больше 200 тысяч.

272 – больше ста тысяч.

Впервые в истории больше 100 теннисисток заработали минимум 500 тысяч долларов за сезон.

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1 комментарий

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utsh44psmr
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