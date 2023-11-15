5 теннисисток заработали больше $5 млн за сезон. Впервые в истории больше 100 заработали 500 тысяч
В этом сезоне пять теннисисток заработали больше $5 млн призовых:
- Ига Швентек (9,8);
- Арина Соболенко (8,2);
- Коко Гауфф (6,7);
- Джессика Пегула (6);
- Елена Рыбакина (5,5).
15 теннисисток заработал больше 2 млн.
42 – больше миллиона.
101 – больше 500 тысяч.
157 – больше 300 тысяч.
193 – больше 200 тысяч.
272 – больше ста тысяч.
Впервые в истории больше 100 теннисисток заработали минимум 500 тысяч долларов за сезон.
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