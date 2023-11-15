5 теннисисток заработали больше $5 млн за сезон. Впервые в истории больше 100 заработали 500 тысяч

В этом сезоне пять теннисисток заработали больше $5 млн призовых:

(9,8);

(8,2);

(6,7);

(6);

(5,5).

15 теннисисток заработал больше 2 млн.

42 – больше миллиона.

101 – больше 500 тысяч.

157 – больше 300 тысяч.

193 – больше 200 тысяч.

272 – больше ста тысяч.

Впервые в истории больше 100 теннисисток заработали минимум 500 тысяч долларов за сезон.

В женском теннисе зреет бунт: игроки хотят больше денег, влияния и заботы

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