Хенмэн о том, что Джокович дирижировал свистевшими ему трибунами: «Иногда у него больше враждебности, а тут он наслаждался»

Тем Хенмэн прокомментировал реакцию Новака Джоковича на гул трибун в Турине.

В матче с Янником Синнером серб дирижировал трибунами, когда они начали свистеть в его адрес.

«Иногда, когда Джокович борется с трибунами, у него больше враждебности, чем в этом случае. Сейчас казалось, что он получает удовольствие. Может быть, это отражение того, что он закончил год первой ракеткой мира.

Он был дирижером. Пытался управлять трибунами. Казалось, что он в хорошем настроении, но поражение его разочарует», – сказал экс-четвертая ракетка мира.

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