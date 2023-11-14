Александр Зверев: «Джоковичу 36 лет, но выглядит он на 26-27. Возможно, сейчас он даже в лучшей форме, чем 10 лет назад»
Александр Зверев оценил физическую форму Новака Джоковича.
– Вы играли с Новаком с самого начала своей карьеры. Насколько впечатляет то, что он все эти годы поддерживает уровень, особенно если говорить о движении, и продолжает прибавлять?
– Мне кажется, он лучше всех игроков заботится о своем теле. Он практически каждый день соблюдает свои ритуалы. Он заботится о себе, и для него это на первом месте. За последние несколько лет он добился в этом огромных успехов.
Ему 36 лет, но выглядит он на 26-27. Возможно, сейчас он даже в лучшей форме, чем 10 лет назад. Вообще не похоже, что он собирается заканчивать.
Новак действительно крут, он как старое вино, которое с возрастом становится лучше...
Но всех игроков похоже уже достало, что он может играть слишком долго и не видно конца...