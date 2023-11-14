Александр Зверев: «Джоковичу 36 лет, но выглядит он на 26-27. Возможно, сейчас он даже в лучшей форме, чем 10 лет назад»

Теги Новак Джокович ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев оценил физическую форму Новака Джоковича.

– Вы играли с Новаком с самого начала своей карьеры. Насколько впечатляет то, что он все эти годы поддерживает уровень, особенно если говорить о движении, и продолжает прибавлять?

– Мне кажется, он лучше всех игроков заботится о своем теле. Он практически каждый день соблюдает свои ритуалы. Он заботится о себе, и для него это на первом месте. За последние несколько лет он добился в этом огромных успехов.

Ему 36 лет, но выглядит он на 26-27. Возможно, сейчас он даже в лучшей форме, чем 10 лет назад. Вообще не похоже, что он собирается заканчивать.

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12 комментариев

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Чудеса биоинженерии ) шучу )

Новак действительно крут, он как старое вино, которое с возрастом становится лучше...

Но всех игроков похоже уже достало, что он может играть слишком долго и не видно конца...
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Jefri AG
Могу представить с каким сожалением он произнёс последнюю фразу.
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Nikolay Stavrogin
На свой возраст выглядит, как и Федерер. Но тут больше генетика я думаю. Другое дело, что спортсмены обычно старше своих лет выглядят. Надаль например на 45+
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Stas Salesov
Ответ Eugenie Nation
Уже игроки открыто намекают) Ну ничего, ловили чуть позже и пекинских и лондонских допингистов. Технологии догонят, дайте время
Новак не дурак, на ОИ не рискует, ведь там реальный допинг контроль, но и результатами в итоге не блещет..
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Eugenie Nation
Уже давно все мечтают узнать, что он принимает. Частые травмы того же Надаля после 30, только подтверждают его хрустальность. Серб же после 30 в лучшей форме своей жизни, дает фору себе же 20 летнему
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Nikolay Stavrogin
Ответ Eugenie Nation
Уже игроки открыто намекают) Ну ничего, ловили чуть позже и пекинских и лондонских допингистов. Технологии догонят, дайте время
Не понял, обычно использование допинга и фармы наоборот старит, не?
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Eugenie Nation
Ответ Stas Salesov
Новак не дурак, на ОИ не рискует, ведь там реальный допинг контроль, но и результатами в итоге не блещет..
Это политическая воля. Всяких Имеров и Бруксби ловят за пропуски и дают по 2-3 года. А тут на явную аномалию закрывают глаза. Остается ждать смены руководства
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Eugenie Nation
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Чудеса биоинженерии ) шучу ) Новак действительно крут, он как старое вино, которое с возрастом становится лучше... Но всех игроков похоже уже достало, что он может играть слишком долго и не видно конца...
У серба тут очень активная фанбаза, только все никак не могут мне ответить, чем занимается и что производит датская медицинская фирма, которую Джокович выкупил
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