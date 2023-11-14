Александр Зверев: «Джоковичу 36 лет, но выглядит он на 26-27. Возможно, сейчас он даже в лучшей форме, чем 10 лет назад»

Александр Зверев оценил физическую форму Новака Джоковича.

– Вы играли с Новаком с самого начала своей карьеры. Насколько впечатляет то, что он все эти годы поддерживает уровень, особенно если говорить о движении, и продолжает прибавлять?

– Мне кажется, он лучше всех игроков заботится о своем теле. Он практически каждый день соблюдает свои ритуалы. Он заботится о себе, и для него это на первом месте. За последние несколько лет он добился в этом огромных успехов.

Ему 36 лет, но выглядит он на 26-27. Возможно, сейчас он даже в лучшей форме, чем 10 лет назад. Вообще не похоже, что он собирается заканчивать.

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