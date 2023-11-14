Карлос Алькарас: «Джокович выиграл три ТБШ и два «Мастерса», но сказал, что этот год не был лучшим в его карьере. Это потрясающе»

Теги Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал, что Новак Джокович закончит год №1.

«Он заслужил. Конечно, он заслужил. Он же выиграл три «Больших шлема» и дошел до финала на четвертом. Выиграл два или три «Мастерса» (Цинциннати и Париж – Sports.ru). Он заслужил закончить год первым.

За год он проиграл всего пять матчей. Это невероятно. Я слышал, что он сказал, что этот год не был лучшим в его карьере. Это потрясающе (улыбается).

Я боролся за первое место. У меня были шансы на последнем турнире, где я играл, и я не смог воспользоваться этой возможностью.

Я могу лишь поздравить его с тем, что он восьмой раз закончил год первым. Я буду бороться за этот шанс в следующем году».

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10 комментариев

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Istianoff
Да, для Новака это не лучший сезон, а кто-то не выиграл ни одного шлема, но считает сезон лучшим. Каждому свое.
+7
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+5
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Arti22
Ну так то по фактам от Ноле, были куда успешнее сезоны
+5
0
+5
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болтун
Это действительно потрясает. Потрясает то, насколько он сильнее ментально всех остальных. Ведь, будем откровенны, в его игре нет ничего выдающегося. Он проигрывает много сетов, много очков. Но никогда не сдаётся. Таким же был Надаль, но он просто боролся за каждое очко, ничего особо не меняя в своей игре. Новак же всегда искал варианты, чтобы переломить ход матча, тактически он более разносторонний.
+3
0
+3
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dedpihto59
Новак удивляет всех своим величием💪‼️
+3
-1
+2
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Kironbet
Ответ Nikolay Stavrogin
Всё таки импонирует Алькарас в качестве главного соперника. Не боится озвучивать свои цели, желания, делает искренние комплименты соперникам, у сетки после поражений приятное лицо, а не камень как у Надаля. Убрать бы ещё вамосы и кулаки, поработать над английским и можно будет стать лицом тенниса после Джоковича
А чем тебе Синнер не нравится? ;)
+2
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+2
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Sincere
Ну он же не впервые выиграл 3 шлема за сезон, так что имеет возможность выбирать...)
+3
-2
+1
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Nikolay Stavrogin
Всё таки импонирует Алькарас в качестве главного соперника. Не боится озвучивать свои цели, желания, делает искренние комплименты соперникам, у сетки после поражений приятное лицо, а не камень как у Надаля.
Убрать бы ещё вамосы и кулаки, поработать над английским и можно будет стать лицом тенниса после Джоковича
+4
-3
+1
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Kironbet
Ответ Istianoff
Да, для Новака это не лучший сезон, а кто-то не выиграл ни одного шлема, но считает сезон лучшим. Каждому свое.
Это про кого?
+1
0
+1
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Nikolay Stavrogin
Ответ Kironbet
А чем тебе Синнер не нравится? ;)
Нравится, но Синнер пока больше как Вавринка для Джоковича)
Если потеснит - прекрасно)
+1
0
+1
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болтун
Ответ Nikolay Stavrogin
Всё таки импонирует Алькарас в качестве главного соперника. Не боится озвучивать свои цели, желания, делает искренние комплименты соперникам, у сетки после поражений приятное лицо, а не камень как у Надаля. Убрать бы ещё вамосы и кулаки, поработать над английским и можно будет стать лицом тенниса после Джоковича
Характера ему не хватает. Эти лозунги они хороши, когда ты десять лет косишь все подряд. Тогда мы ничего не сможем сказать. Но сейчас он все ещё безнадёжно далёк от своих желаний.
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