Карлос Алькарас: «Джокович выиграл три ТБШ и два «Мастерса», но сказал, что этот год не был лучшим в его карьере. Это потрясающе»

Карлос Алькарас прокомментировал, что Новак Джокович закончит год №1.

«Он заслужил. Конечно, он заслужил. Он же выиграл три «Больших шлема» и дошел до финала на четвертом. Выиграл два или три «Мастерса» (Цинциннати и Париж – Sports.ru). Он заслужил закончить год первым.

За год он проиграл всего пять матчей. Это невероятно. Я слышал, что он сказал, что этот год не был лучшим в его карьере. Это потрясающе (улыбается).

Я боролся за первое место. У меня были шансы на последнем турнире, где я играл, и я не смог воспользоваться этой возможностью.

Я могу лишь поздравить его с тем, что он восьмой раз закончил год первым. Я буду бороться за этот шанс в следующем году».

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