Серена выложила фото с Курниковой с концерта Иглесиаса

посетила тур «Трилогия», где выступают Энрике Иглесиас, Питбуль и Рики Мартин. 11 ноября был концерт в Майами.

Уильямс выложила видео с выступлений, а также кадры, где она позирует вместе с Иглесиасом и .

«Отлично провела время на шоу! Я на всю жизнь поклонница латинской музыки», – написала Уильямс.

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