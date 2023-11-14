Серена выложила фото с Курниковой с концерта Иглесиаса

Теги Серена Уильямс Анна Курникова Теннис

Серена Уильямс посетила тур «Трилогия», где выступают Энрике Иглесиас, Питбуль и Рики Мартин. 11 ноября был концерт в Майами.

Уильямс выложила видео с выступлений, а также кадры, где она позирует вместе с Иглесиасом и Анной Курниковой.

«Отлично провела время на шоу! Я на всю жизнь поклонница латинской музыки», – написала Уильямс.

«Я родилась в России. Я Анна Курникова». История странной рекламы – которая то ли запрещена, то ли нет

Курникова и Иглесиас – 😍. Начали с секса в клипе, вместе уже 20 лет, потому что живут друг для друга

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6 комментариев

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Александр Аствацатуров
Курникова конечно бомба
+6
0
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breakk
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Даже если и так, не скучно под чужое одеяло лезть?
+6
0
+6
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Радость Ди Мария
Ответ Александр Аствацатуров
Курникова конечно бомба
Интересно как у неё с интеллектом.
+2
0
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Кот под ногами майора
Анна отлично выглядит
0
0
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