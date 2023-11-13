Джокович о том, что сломал две ракетки в матче с Руне: «Мне это не нравится. Есть более правильные способы избавиться от негатива»

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Хольгер Руне Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что сломал две ракетки в матче с Хольгером Руне на итоговом турнире.

«Думаю, некоторые люди думают, что я сделал это специально. За счет этого я действительно могу снять напряжение и продолжить игру – может, так было и сегодня.

Но я никому бы не посоветовал так себя вести. Да и себе тоже. Я этому не рад, мне не нравится то, что я это сделал. Но это уже случилось, и мне нужно взять ответственность за свои действия.

Да, наверное, раньше случалось такое, что я разбивал ракетку, и это помогало мне продолжить играть уже более свободно, я отпускал ситуацию. Помимо разбитых ракеток есть другие, более правильные способы избавиться от негатива (улыбается)».

Джокович уничтожил две ракетки, но обыграл Руне. И побьет два безумных рекорда

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2 комментария

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dedpihto59
Великие тоже люди🤷‍♀️‼️
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