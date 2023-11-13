Циципас о том, как переломить ход итогового после первого поражения: «Все просто: лучше играть»

Стефанос Циципас готов продолжать борьбу на итоговом турнире.

В воскресенье на групповом этапе он проиграл Яннику Синнеру – 4:6, 4:6.

– Как перезагрузиться после поражения в первом матче?

– У меня впереди еще два матча. Я надеюсь на лучшее. Надеюсь, я останусь здесь до последнего дня.

В этом вся прелесть итогового турнира: он не заканчивается до последнего. Всегда можно реабилитироваться и отыграться. Это хороший формат. Благодаря ему есть возможность вернуться в борьбу, которой обычно нет в теннисе, потому что в туре мы играем на выбывание, и на каждом турнире есть только один шанс.

– C учетом сегодняшнего результата, что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы переломить ситуацию в следующих матчах группового этапа?

– Думаю, все просто: лучше играть.

– В целом? Или в конкретных аспектах?

– Например, на приеме. Просто больше давить, чаще отвечать глубоко. Начать хотя бы с игры на задней линии. Входить в корт, когда соперник играет коротко.

Думаю, мало кто так играет, но мне кажется, мне это подходит. Наверное, раньше я старался стоять за задней линией и ввязываться в розыгрыши, а не наказывать соперников за короткие мячи.

Для меня этот турнир – это еще и возможность улучшить игру, например, чаще рисковать. Почему нет? Это отличный турнир, и я очень хочу успешно выступить.

В то же время я хочу попробовать варианты, благодаря которым, как мне кажется, я смогу достичь более высокого уровня мастерства, если буду играть с таким настроем.

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