Циципас о слухах про травму: «Я здоров и готов бороться»

Стефанос Циципас отреагировал на слухи о его травме.

Грек два дня подряд досрочно завершал тренировки на итоговом турнире. Сообщалось, что у него проблемы с локтем.

«Я в полном порядке и готов к этому турниру. Для меня Турин – один из главных турниров года. Я здоров и готов бороться».

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