Циципас о слухах про травму: «Я здоров и готов бороться»

Теги ATP ATP Finals Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас отреагировал на слухи о его травме.

Грек два дня подряд досрочно завершал тренировки на итоговом турнире. Сообщалось, что у него проблемы с локтем.

«Я в полном порядке и готов к этому турниру. Для меня Турин – один из главных турниров года. Я здоров и готов бороться».

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14 комментариев

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Генадий Адамов
Ну, теперь то видно, что он в этой группе лузер как не печально
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Konstantin Safin
Ответ Konstantin Safin
Его пик ушёл, выше 3го,, а в лучшем случае 5го места шансовов уже не будет. При этом недавно был один раз в жизни шанс на первое место
Конкуренты сильно выросли. Двое минимум
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ugmyanswer
Ответ Konstantin Safin
Его шанс в прошлом году стать первым в мире, навсегда ушёл.
Звучит жёстко
Но сейчас близко к истине

Но он между хардом, залом и грунтом может одинаково хорошо выступать
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Konstantin Safin
Его шанс в прошлом году стать первым в мире, навсегда ушёл.
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j4romir
Ответ tanith
голосом Евстигнеева "какой молодец, врет и не краснеет, люблю таких"(с)
Не помню точно цитату (лень искать). По памяти:
"Осетрина бывает только одной свежести - первой. Никакой второй свжести не существует"
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tanith
Ответ j4romir
Не помню точно цитату (лень искать). По памяти: "Осетрина бывает только одной свежести - первой. Никакой второй свжести не существует"
это из другого фильма
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Konstantin Safin
Ответ tanith
шанс был в этом) Никогда не говори никогда.
Его пик ушёл, выше 3го,, а в лучшем случае 5го места шансовов уже не будет. При этом недавно был один раз в жизни шанс на первое место
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LeNok
Ответ Konstantin Safin
Конкуренты сильно выросли. Двое минимум
Вот да.Конкуренты Степана прогрессируют,а он сам топчется на месте
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LeNok
Ответ tanith
шанс был в этом) Никогда не говори никогда.
С этим согласна,но он не прогрессирует.Идёт топтание на месте.А у некоторых других игроков 10-ки есть прогресс в игре.Вот это плохо.Если он не возьмётся за ум то дальше эти игроки 10-ки будут выигрывать его вообще без проблем
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