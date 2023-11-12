Циципас о слухах про травму: «Я здоров и готов бороться»
Стефанос Циципас отреагировал на слухи о его травме.
Грек два дня подряд досрочно завершал тренировки на итоговом турнире. Сообщалось, что у него проблемы с локтем.
«Я в полном порядке и готов к этому турниру. Для меня Турин – один из главных турниров года. Я здоров и готов бороться».
Но сейчас близко к истине
Но он между хардом, залом и грунтом может одинаково хорошо выступать
"Осетрина бывает только одной свежести - первой. Никакой второй свжести не существует"