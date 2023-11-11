Алькарас о борьбе за №1 по итогам сезона: «Сейчас я ее практически проиграл»
Карлос Алькарас прокомментировал борьбу с Новаком Джоковичем за №1 рейтинга.
Джоковичу нужно выиграть один матч на итоговом турнире, чтобы гарантировать себе первую строчку.
«Я всегда говорил, что борьба за первую строчку по итогам сезона – моя главная цель. Сейчас я ее практически проиграл, но постараюсь использовать это в свою пользу.
Я не буду об этом думать, просто буду наслаждаться дебютом на итоговом турнире».
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