Алькарас о борьбе за №1 по итогам сезона: «Сейчас я ее практически проиграл»

Теги Новак Джокович рейтинги ATP ATP Finals Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал борьбу с Новаком Джоковичем за №1 рейтинга.

Джоковичу нужно выиграть один матч на итоговом турнире, чтобы гарантировать себе первую строчку.

«Я всегда говорил, что борьба за первую строчку по итогам сезона – моя главная цель. Сейчас я ее практически проиграл, но постараюсь использовать это в свою пользу.

Я не буду об этом думать, просто буду наслаждаться дебютом на итоговом турнире».

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