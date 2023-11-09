Эрбер впервые с 2021-го вышел в полуфинал турнира ATP и сыграет с Шевченко
Пьер-Уг Эрбер обыграл Люку Ван Аша в четвертьфинале в Меце – 6:4, 3:6, 7:5. Это его 100-я победа на уровне ATP.
Сейчас Эрбер – 344-я ракетка одиночного рейтинга. Он получил wild card и выступает в основной сетке турнира ATP впервые с апреля прошлого года.
Он вышел в полуфинал на уровне основного тура впервые с марта 2021-го.
По итогам турнира Эрбер вернется в топ-260.
Завтра 32-летний француз поборется с Александром Шевченко.
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