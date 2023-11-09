Эрбер впервые с 2021-го вышел в полуфинал турнира ATP и сыграет с Шевченко

Теги ATP Moselle Open Пьер-Уг Эрбер Люка Ван Аш Теннис

Пьер-Уг Эрбер обыграл Люку Ван Аша в четвертьфинале в Меце – 6:4, 3:6, 7:5. Это его 100-я победа на уровне ATP.

Сейчас Эрбер – 344-я ракетка одиночного рейтинга. Он получил wild card и выступает в основной сетке турнира ATP впервые с апреля прошлого года.

Он вышел в полуфинал на уровне основного тура впервые с марта 2021-го. 

По итогам турнира Эрбер вернется в топ-260.

Завтра 32-летний француз поборется с Александром Шевченко.

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1 комментарий

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Йенс Мустерманн
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100 победа на уровне АТР.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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