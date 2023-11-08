Андрей Рублев: «В начале года у меня было ощущение, что я все хорошо делаю на тренировках, но у меня не было больших побед»

Андрей Рублев прокомментировал результаты в этом сезоне.

В этом году он выиграл первый «Мастерс» в карьере – взял титул в Монте-Карло.

«В начале года у меня было ощущение, что я все хорошо делаю на тренировках, но у меня не было больших побед. Так что ощущения странные.

А титул в Монте-Карло придал уверенности, что работа ведется в правильном направлении. И потом были другие результаты, финал в Шанхае – и они доказали, что моя команда, мои тренировки, это то, чего я искал. И что нужно продолжать с еще большей уверенностью».

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