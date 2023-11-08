ATP распределит среди игроков $12,2 млн, заработанных «Мастерсами»

Теги ATP призовые Теннис

ATP отчиталась о том, как идет внедрение стратегии разделения прибыли между турнирами и игроками.

Как сообщает организация, в этом году она распределит среди игроков бонусные $12,2 млн. Это половина прибыли девяти «Мастерсов» за 2022-й.

Деньги распределят среди всех участников «Мастерсов» – в зависимости от их результатов.

Таким образом, общий бонусный пул в ATP вырастет до 33,5 млн.

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3 комментария

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Stas Salesov
Ответ cosset
где-то грызут от зависти ногти игроки вта и пишут очередное письмо руководству до востребования)))
Если там сейчас начать распределять прибыли таким же образом, то игроки останутся должны WTA ¯\_(ツ)_/¯
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cosset
где-то грызут от зависти ногти игроки вта и пишут очередное письмо руководству до востребования)))
+5
-2
+3
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dedpihto59
Чё то маловато с 9 мастерсов, прибыль всего 24,4 млн баксов🤷‍♀️
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0
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