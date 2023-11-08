ATP распределит среди игроков $12,2 млн, заработанных «Мастерсами»

ATP отчиталась о том, как идет внедрение стратегии разделения прибыли между турнирами и игроками.

Как сообщает организация, в этом году она распределит среди игроков бонусные $12,2 млн. Это половина прибыли девяти «Мастерсов» за 2022-й.

Деньги распределят среди всех участников «Мастерсов» – в зависимости от их результатов.

Таким образом, общий бонусный пул в ATP вырастет до 33,5 млн.

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