Экс-39-я ракетка мира Гойовчик завершил карьеру

Питер Гойовчик проиграл Харольду Майо в первом круге квалификации турнира в Меце – 3:6, 6:3, 3:6.

34-летний немец провел последний матч в карьере.

Гойовчик трижды играл в финалах ATP и выиграл один титул (в 2017-м в Меце). На «Больших шлемах» его лучший результат – четвертый круг US Open-2021. В рейтинге он максимум поднимался на 39-ю строчку.

На счету Гойовчика две победы над соперниками из топ-10 (при 14 поражениях).

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