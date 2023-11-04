Циципас о поражении в Париже: «Не буду сильно себя винить. Я хорошо выступил и полностью нацелен на итоговый»
Стефанос Циципас недоволен решающим тай-брейком в полуфинале в Париже.
Циципас проиграл Григору Димитрову – 3:6, 7:6(1), 6:3(3).
«Конечно, на тай-брейке я принял неверное решение. В тот момент я очень хорошо подавал и в самом начале тай-брейка решил ослабить подачу и пойти к сетке, а я не привык этого делать. Мне показалось, что это будет правильно, но это одно из сегодняшний решений, о которых я жалею.
Я точно мог выиграть это очко и следующее тоже. Так что я паршиво провел два розыгрыша, они дали ему огромное преимущество, а я мог сыграть лучше. Я был не очень готов мощно пробить. Я притормозил, состорожничал, но это не сработало.
И, конечно, свою роль сыграла удача.
Я не буду сильно себя винить. Я хорошо выступил. Я полностью нацелен на Турин и надеюсь, что смогу показать такую игру на итоговом турнире».
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