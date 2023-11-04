Циципас о поражении в Париже: «Не буду сильно себя винить. Я хорошо выступил и полностью нацелен на итоговый»

Теги ATP Григор Димитров Rolex Paris Masters Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас недоволен решающим тай-брейком в полуфинале в Париже.

Циципас проиграл Григору Димитрову – 3:6, 7:6(1), 6:3(3).

«Конечно, на тай-брейке я принял неверное решение. В тот момент я очень хорошо подавал и в самом начале тай-брейка решил ослабить подачу и пойти к сетке, а я не привык этого делать. Мне показалось, что это будет правильно, но это одно из сегодняшний решений, о которых я жалею.

Я точно мог выиграть это очко и следующее тоже. Так что я паршиво провел два розыгрыша, они дали ему огромное преимущество, а я мог сыграть лучше. Я был не очень готов мощно пробить. Я притормозил, состорожничал, но это не сработало.

И, конечно, свою роль сыграла удача.

Я не буду сильно себя винить. Я хорошо выступил. Я полностью нацелен на Турин и надеюсь, что смогу показать такую игру на итоговом турнире».

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2 комментария

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Irvin
Да уж тай-брейк, как отдельный вид игры. Сколько теннисистов выиграло таи, которые не только походу сета, но и матча без надежно уступали
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ARIK2
Так Ципа и не понял , почему проиграл. И вооще, когда последний раз перемалывал соперника?)
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