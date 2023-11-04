Соболенко первой с 2006-го вышла в полуфинал пяти крупнейших турниров сезона

Теги Жюстин Энен Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину на итоговом турнире WTA и вышла в полуфинал со второго места в группе.

В этом году Соболенко выиграла Australian Open, была в полуфинале «Ролан Гаррос» и «Уимблдона», а также в финале US Open.

Таким образом, белоруска – первая за 17 лет теннисистка, которой удалось за один сезон выйти в полуфинал на всех четырех «Больших шлемах» и на итоговом турнире. В 2006-м это сделала Жюстин Энен.

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1 комментарий

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Andybio
Офигеть. Никогда бы не подумал, что за последние 17 лет этого никто не смог добиться! Круто! Выигрывай итоговый Арина, будет классное завершение сезона
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