Соболенко первой с 2006-го вышла в полуфинал пяти крупнейших турниров сезона

обыграла Елену Рыбакину на итоговом турнире WTA и вышла в полуфинал со второго места в группе.

В этом году Соболенко выиграла Australian Open, была в полуфинале «Ролан Гаррос» и «Уимблдона», а также в финале US Open.

Таким образом, белоруска – первая за 17 лет теннисистка, которой удалось за один сезон выйти в полуфинал на всех четырех «Больших шлемах» и на итоговом турнире. В 2006-м это сделала Жюстин Энен.

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