Циципас о кризисе: «Играл недостаточно хорошо и не очень много тренировался»

Стефанос Циципас объяснил хорошие результаты на последних турнирах.

Его спросили, как он объяснит то, что с началом сезона в залах стал выступать лучше (выиграл 8 матчей из 10), чем на открытом харде (выиграл 4 матча из 10).

«Как это объяснить? До этого я играл недостаточно хорошо и не очень много тренировался. У меня были перестановки в команде, другие изменения – экипировка и так далее.

Я пробовал кое-что новое. Настрой был неправильным, и это мне дорого обошлось. Но ничего страшного, потому что мне нужно было пройти эти перемены, попробовать.

Сейчас момент, когда ты просто много тренируешься. Держишься того, что у тебя работает. Не ищешь какие-то ответы, а просто работаешь с учетом своих самых сильных сторон. И постепенно приходишь к результату и начинаешь комфортнее себя чувствовать. Сейчас это со мной и происходит».

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