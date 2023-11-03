Тони Надаль: «Считаю, что Рафаэль вернется на Australian Open»

Тони Надаль оценил, когда Рафаэль вернется в тур.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» не выступал с Australian Open из-за травмы бедра.

«Я считаю, что он вернется на Australian Open. Конечно, мой племянник очень осторожен – и это необходимо. С каждым днем ему немного лучше.

У него был очень долгий перерыв из-за травмы, но ничего не поделаешь. Это спорт высокого уровня, всем приходится играть через боль – потому что ты доводишь организм до предела. И от этого возникают разные проблемы.

Он понимает, что ситуация сложная. Допустим, у него получится приехать в Австралию. С учетом новой проблемы бороться будет сложно.

Он не попадет в посев, так что может сразу попасть на сильного игрока. На «Больших шлемах» Рафаэль обычно набирает ход через матчи с проходимыми соперниками – и с четвертьфинала он уже становится угрозой».

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