Швентек повесила 20-ю баранку в сезоне

в третьем круге US Open за 49 минут обыграла Кайю Юван – 6:0, 6:1.

В 2023-м Швентек восемь раз повесила баранки на «Больших шлемах». в 2012-м и в 2001-м тоже по восемь раз выиграли сет на ТБШ со счетом 6:0. За последние 30 лет больше баранок на ТБШ было только у – 13 в 2013-м.

В целом за этот год Швентек повесила 20 баранок. У всех остальных в туре не больше девяти.

Швентек – самая молодая теннисистка, которая трижды подряд выходила во вторую неделю US Open, после в 2011-м.

Полька второй раз в карьере добралась до второй недели на всех ТБШ сезона. Первый был в 2021-м.

Теперь первая ракетка мира встретится с или .

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