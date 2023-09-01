Швентек повесила 20-ю баранку в сезоне

Теги Мартина Хингис Серена Уильямс US Open WTA Виктория Азаренко Каролин Возняцки Ига Швентек Теннис

Ига Швентек в третьем круге US Open за 49 минут обыграла Кайю Юван – 6:0, 6:1.

В 2023-м Швентек восемь раз повесила баранки на «Больших шлемах». Виктория Азаренко в 2012-м и Мартина Хингис в 2001-м тоже по восемь раз выиграли сет на ТБШ со счетом 6:0. За последние 30 лет больше баранок на ТБШ было только у Серены Уильямс – 13 в 2013-м.

В целом за этот год Швентек повесила 20 баранок. У всех остальных в туре не больше девяти.

Швентек – самая молодая теннисистка, которая трижды подряд выходила во вторую неделю US Open, после Каролин Возняцки в 2011-м.

Полька второй раз в карьере добралась до второй недели на всех ТБШ сезона. Первый был в 2021-м.

Теперь первая ракетка мира встретится с Аленой Остапенко или Бернардой Перой.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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10 комментариев

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Генадий Адамов
видимо не китайские батарейки в роботе стоят
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ogent
Ответ TennisForever
Пусть попробует Рыбакиной или Собаленко баранку сделать ))
Если она это сделает, то можно будет сказать конец современному теннису.....
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Йенс Мустерманн
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Самое красивое, что есть в современном женском теннисе - это баранка от Паночки.
🥰
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Dikki Shelton
Красивая цифра. Новых баранок ждать не долго😊
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-1
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Alexander Idelevich
Ответ Йенс Мустерманн
Самое красивое, что есть в современном женском теннисе - это баранка от Паночки. 🥰
Самое красивое в женском теннисе - это лицо под польской кепкой!
+2
-2
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