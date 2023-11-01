Хуркач первым с 2019-го подал 1000 эйсов за сезон

Теги ATP Джон Изнер Rolex Paris Masters Рейлли Опелка Хуберт Хуркач Теннис

Хуберт Хуркач вышел в третий круг «Мастерса» в Париже. Он обыграл Роберто Баустиста-Агута – 6:3, 6:2.

В этом матче поляк сделал 19 эйсов. В 2023-м он подал навылет 1004 раза.

Хуркач сделал 1000 эйсов за сезон первым с 2019 года. Тогда это удалось Джону Изнеру и Рейлли Опелке.

В целом он девятый игрок, который хотя бы раз подавал за сезон 1000 эйсов (статистика ведется с 1991 года).

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6 комментариев

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эзоп
Ответ Tarkovski
Ну а кто эти восемь игроков, кроме Изнера и Опелки? Интересно же, чего в новость не добавили, тем более что в оригинале есть
Иво Карлович и ещё семеро.
+6
0
+6
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Tarkovski
Ну а кто эти восемь игроков, кроме Изнера и Опелки? Интересно же, чего в новость не добавили, тем более что в оригинале есть
+4
0
+4
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Ali Rzayev
Ответ Tarkovski
Ну а кто эти восемь игроков, кроме Изнера и Опелки? Интересно же, чего в новость не добавили, тем более что в оригинале есть
Sampras - 1993
Ivanisevic - 1994, 1996, 1997, 1998
Roddick - 2004
Karlovic - 2007, 2014, 2015, 2016
Isner - 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Raonic - 2012, 2014
Anderson - 2015, 2018
Opelka - 2019
HURKACZ - 2023
+2
0
+2
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Евгений Самойленко
Иванишевич и ещё шестеро
0
0
0
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Евгений Самойленко
Родик и ещё пятеро
0
0
0
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Vale1
Ответ Ali Rzayev
Sampras - 1993 Ivanisevic - 1994, 1996, 1997, 1998 Roddick - 2004 Karlovic - 2007, 2014, 2015, 2016 Isner - 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Raonic - 2012, 2014 Anderson - 2015, 2018 Opelka - 2019 HURKACZ - 2023
Клуб подаванов)
0
0
0
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