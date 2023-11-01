Хуркач первым с 2019-го подал 1000 эйсов за сезон
Хуберт Хуркач вышел в третий круг «Мастерса» в Париже. Он обыграл Роберто Баустиста-Агута – 6:3, 6:2.
В этом матче поляк сделал 19 эйсов. В 2023-м он подал навылет 1004 раза.
Хуркач сделал 1000 эйсов за сезон первым с 2019 года. Тогда это удалось Джону Изнеру и Рейлли Опелке.
В целом он девятый игрок, который хотя бы раз подавал за сезон 1000 эйсов (статистика ведется с 1991 года).
Ivanisevic - 1994, 1996, 1997, 1998
Roddick - 2004
Karlovic - 2007, 2014, 2015, 2016
Isner - 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Raonic - 2012, 2014
Anderson - 2015, 2018
Opelka - 2019
HURKACZ - 2023