Хуркач первым с 2019-го подал 1000 эйсов за сезон

вышел в третий круг «Мастерса» в Париже. Он обыграл Роберто Баустиста-Агута – 6:3, 6:2.

В этом матче поляк сделал 19 эйсов. В 2023-м он подал навылет 1004 раза.

Хуркач сделал 1000 эйсов за сезон первым с 2019 года. Тогда это удалось и .

В целом он девятый игрок, который хотя бы раз подавал за сезон 1000 эйсов (статистика ведется с 1991 года).

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