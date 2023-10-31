Энди Маррей: «Я не получаю удовольствия – в плане того, как чувствую себя на корте и как играю»

Энди Маррей рассказал, что не получает удовольствия от тенниса.

В первом круге «Мастерса» в Париже он упустил матчбол и две подачи на матч против Алекса де Минаура.

«Я не получаю удовольствия – в плане того, как чувствую себя на корте и как играю.

Последние пять-шесть месяцев были не очень приятными. Мне нужно вернуть себе наслаждение от таких матчей, а то мне не хватает позитива. Когда я провожу хороший розыгрыш, я себя не завожу. И в важные моменты воля к победе всегда была важным элементом моей игры.

Если я хочу продолжать, мне нужно много работать. Не хватит просто потренироваться пару недель».

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