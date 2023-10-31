Энди Маррей: «Я не получаю удовольствия – в плане того, как чувствую себя на корте и как играю»

Теги Энди Маррей ATP Теннис

Энди Маррей рассказал, что не получает удовольствия от тенниса.

В первом круге «Мастерса» в Париже он упустил матчбол и две подачи на матч против Алекса де Минаура.

«Я не получаю удовольствия – в плане того, как чувствую себя на корте и как играю.

Последние пять-шесть месяцев были не очень приятными. Мне нужно вернуть себе наслаждение от таких матчей, а то мне не хватает позитива. Когда я провожу хороший розыгрыш, я себя не завожу. И в важные моменты воля к победе всегда была важным элементом моей игры.

Если я хочу продолжать, мне нужно много работать. Не хватит просто потренироваться пару недель».

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3 комментария

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Хаскерс
Пора, брат, пора…
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Максим Пестов
Ответ Monto Frekasi
мужик, у тебя жена и четверо детей дома в Шотландии. видишь, не получается твой великий камбек, так не мучай себя и народ и езжай уже домой. ты стал почти как бабка Винус, бледная тень себя прошлой, пораженка в 1-2 кругах. зачем влачить такое существование где-то в подвале когда было время ты парил в облаках?
Поддерживаю, хотя без Энди конечно грустно будет
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