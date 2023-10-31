Жабер взяла в матче с Гауфф один гейм. Это самое крупное поражение в ее карьере

Третья ракетка мира обыграла №7 на групповом этапе итогового турнира в Канкуне – 6:0, 6:1.

Это самое крупное поражение в карьере Жабер. Ранее она всегда брала в матчах минимум два гейма.

Гауфф шестой раз отдала всего один гейм, но она никогда так крупно не обыгрывала соперниц из топ-50. Ее самая разгромная победа над представительницей топ-10 – 6:3, 6:0 против №10 в этом году в Монреале.

В следующем матче Жабер встретится с Вондроушовой, Гауфф – с .

Цирк на итоговом турнире WTA: корт построили поздно и плохо. Соболенко говорит о неуважении

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе