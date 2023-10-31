Жабер взяла в матче с Гауфф один гейм. Это самое крупное поражение в ее карьере
Третья ракетка мира Коко Гауфф обыграла №7 Онс Жабер на групповом этапе итогового турнира WTA в Канкуне – 6:0, 6:1.
Это самое крупное поражение в карьере Жабер. Ранее она всегда брала в матчах минимум два гейма.
Гауфф шестой раз отдала всего один гейм, но она никогда так крупно не обыгрывала соперниц из топ-50. Ее самая разгромная победа над представительницей топ-10 – 6:3, 6:0 против №10 Маркеты Вондроушовой в этом году в Монреале.
В следующем матче Жабер встретится с Вондроушовой, Гауфф – с Игой Швентек.
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