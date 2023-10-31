Рууд о спадах в игре: «Было полезно получить пару пощечин и понять, что не всегда все идет гладко»

Каспер Рууд считает, что спады в игре – это возможность извлечь урок.

«Прошлый год был невероятным: я закончил третьей ракеткой мира, а по ходу сезона был вторым. Этот год во многом был сложным. Когда у тебя такой рейтинг, ты ждешь от себя большего, думаешь, что у тебя есть шанс сыграть в финале или победить на каждом турнире, в котором участвуешь.

Когда рано проигрываешь, ты такой: «Что происходит? Неужели я хуже? Другие игроки намного лучше?». В этом сезоне я набирался опыта, когда участвовал в турнирах, стоя в топ-3 или в топ-5.

В каком-то смысле было полезно получить пару пощечин и понять, что не всегда все идет гладко. Для этого нужно много работать, и, конечно, я выкладывался по полной. Когда ты на корте и что-то не получается, это задевает, расстраивает, раздражает. Но посмотрим, что будет в Париже. Это не конец света. Это возможность оглянуться, задуматься и извлечь уроки, вырасти, стать лучше как игрок и понять, что пошло не так.

На данном этапе трудно сказать, чему удалось научиться, потому что сезон еще продолжается, остался еще один турнир. Нелегко все осмыслить, пока сезон не закончился.

В следующем сезоне мне нужно работать над тем, как соревноваться со многими хорошими игроками, когда большую часть времени ты считаешься фаворитом. Что касается физической формы, сезон длинный, нужно быть готовым ко множеству тяжелых турниров»

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