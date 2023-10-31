Рууд об Алькарасе: «Иногда сам себя обыгрывает. Как по мне, действует слишком агрессивно»

Каспер Рууд прокомментировал эволюцию Карлоса Алькараса.

«Он стал более зрелым. Кажется крупнее, физически сильнее. Конечно, он играет очень агрессивно и здорово, но иногда сам себя обыгрывает. Как по мне, действует слишком агрессивно.

Не буду его критиковать, потому что он прекрасный игрок. Но иногда, когда у тебя проходят всякие безумные удары, появляется соблазн пробовать еще более безумные. И я думаю, он понял, что большинство матчей выигрываешь не за счет серии безумных ударов.

Нужна стабильность, и я думаю, что он стал играть спокойнее. И это опасно – когда есть такая сила и мощь в комбинации с интеллектом на корте, который он демонстрирует в этом году. Это отличное сочетание».

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