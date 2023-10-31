Рууд об Алькарасе: «Иногда сам себя обыгрывает. Как по мне, действует слишком агрессивно»

Теги ATP Каспер Рууд Карлос Алькарас Теннис

Каспер Рууд прокомментировал эволюцию Карлоса Алькараса.

«Он стал более зрелым. Кажется крупнее, физически сильнее. Конечно, он играет очень агрессивно и здорово, но иногда сам себя обыгрывает. Как по мне, действует слишком агрессивно.

Не буду его критиковать, потому что он прекрасный игрок. Но иногда, когда у тебя проходят всякие безумные удары, появляется соблазн пробовать еще более безумные. И я думаю, он понял, что большинство матчей выигрываешь не за счет серии безумных ударов.

Нужна стабильность, и я думаю, что он стал играть спокойнее. И это опасно – когда есть такая сила и мощь в комбинации с интеллектом на корте, который он демонстрирует в этом году. Это отличное сочетание».

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2 комментария

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Maratik1982
Батя дело базарит!!)
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