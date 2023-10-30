Де Минаур отыграл у Маррея двойной брейк и матчбол в третьем сете первого круга в Париже. После матча Энди сломал ракетку

Алекс де Минаур вышел во второй круг «Мастерса» в Париже. Он в трехчасовом матче обыграл Энди Маррея (7:6(5), 4:6, 7:5) и упрочил преимущество в личных встречах (6:0).

В решающем сете австралиец отыграл двойной брейк, уступая 2:5. При счете 4:5 он отыграл матчбол на приеме.

После матча Маррей разбил ракетку.

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