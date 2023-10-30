Де Минаур отыграл у Маррея двойной брейк и матчбол в третьем сете первого круга в Париже. После матча Энди сломал ракетку

Теги Энди Маррей видео ATP Rolex Paris Masters Алекс де Минаур Теннис

Алекс де Минаур вышел во второй круг «Мастерса» в Париже. Он в трехчасовом матче обыграл Энди Маррея (7:6(5), 4:6, 7:5) и упрочил преимущество в личных встречах (6:0).

В решающем сете австралиец отыграл двойной брейк, уступая 2:5. При счете 4:5 он отыграл матчбол на приеме.

После матча Маррей разбил ракетку.

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7 комментариев

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Vicente Luque
Ответ бизе
Де Минаур удивительный боец , в безнадёжных ситуациях всегда борется до конца , когда многие другие уже перестают сопротивляться . Много раз уже видел как он возвращался в игру и со счета 2-5 или 1-5 .
Помню весной точно также отдал игру Халису при 5-2 0-30
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бизе
Де Минаур удивительный боец , в безнадёжных ситуациях всегда борется до конца , когда многие другие уже перестают сопротивляться . Много раз уже видел как он возвращался в игру и со счета 2-5 или 1-5 .
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Сергей48
Да, фарт сегодня был не на стороне Энди?
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Jefri AG
Недавно Хирон так же вёл 5:2 с двумя брейками против Шелтона, два раза подавал на матч и в итоге проиграл, теперь Маррей... но когда у теннисисток такое происходит, то все сразу: нуу, это женский теннис, что с них взять)
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costa0545
Ну Алекс, любит такое проворачивать, Энди не первый)))
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vvvp13
Какое-то очень странное господство Де Минаура над сэром Энди - 6-0 за карьеру и 4-0 только в этом году. Последние 2 матча на лезвии, но каждый раз Австралиец находит способ вырвать победу. Я вот не помню чтобы Маррея кто-то 6 раз подряд обыгрывал, даже среди бигов!
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Пятая гайка Леброна
Ответ Jefri AG
Недавно Хирон так же вёл 5:2 с двумя брейками против Шелтона, два раза подавал на матч и в итоге проиграл, теперь Маррей... но когда у теннисисток такое происходит, то все сразу: нуу, это женский теннис, что с них взять)
Ага, только все же есть огромная разница в количестве таких камбэков у мужчин и женщин. Да и у мужчин двойной брейк сливают те, кто идет андердогом до матча. Здесь Минаур был явным фаворитом, ну и Шелтон тоже шел фаворитом против Хирона

У женщин в конце июля был эпичный случай - Мухова слила решающий сет ведя 5-1 40:15 на своей подаче с двумя брейками против Шрамковой. На Мухову до матча кэф был 1.06, на Шрамкову 8 ))
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