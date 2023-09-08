Итоговый турнир WTA 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису 29.10.2023

Итоговый турнир WTA по теннису в 2023 году состоится в городе Канкун, в Мексике с 29 октября по 5 ноября. В нем традиционно примут участие восемь сильнейших теннисисток мира. Формат прежний — спортсменки будут поделены на две группы по четыре участницы в каждой. В прошлом году победительницей турнира стала француженка Каролин Гарсия, которая выиграла финальный поединок у Арины Соболенко. В Мексике Каролин не будет, а Соболенко за год смогла стать первой ракеткой мира.

Расписание и результаты итогового турнира WTA 2023 по теннису

Сразу после жеребьевки мы узнаем расписание матчей, и прямая трансляция первого состоится в первый день турнира 29 октября. У российских любителей тенниса смотреть прямые трансляции турнира возможности нет. Главный спортивный канал «Матч ТВ» уже давно не уделяет внимания теннису. Болельщики обращаются к другим источникам вещания. В первую очередь это сайты букмекерских контор, можно выбрать практически любого букмекера из нашего списка, зарегистрироваться и смотреть трансляции различных спортивных событий.

Если возникнет желание смотреть прямые трансляции теннисных турниров длительное время, то лучше воспользоваться услугой IPTV, иначе говоря, телевидение через интернет-протокол. Про установку мы рассказывали ранее, достаточно иметь телевизор с функцией IPTV или приобрести приставку. Прямая трансляция итогового турнира WTA 2023 по теннису будет доступна и на различных нелегальных сайтах или социальных сетях. Для этого нужно заняться поиском.

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