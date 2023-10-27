Рублев вышел в седьмой полуфинал в сезоне

Пятая ракетка мира Андрей Рублев в четвертьфинале в Вене обыграл Александра Зверева – 6:1, 6:7(5), 6:3.

В личке со Зверевым Рублев теперь уступает 3:5.

Россиянин вышел в седьмой полуфинал ATP в этом сезоне. За седьмой финал он поборется с Янником Синнером или Фрэнсисом Тиафу.

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