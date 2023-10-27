Рублев вышел в седьмой полуфинал в сезоне

Теги ATP Erste Bank Open Александр Зверев Андрей Рублев Теннис

Пятая ракетка мира Андрей Рублев в четвертьфинале в Вене обыграл Александра Зверева – 6:1, 6:7(5), 6:3.

В личке со Зверевым Рублев теперь уступает 3:5.

Россиянин вышел в седьмой полуфинал ATP в этом сезоне. За седьмой финал он поборется с Янником Синнером или Фрэнсисом Тиафу.

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11 комментариев

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Кагов
Смотрел матч.
Прекрасное зрелище!
Получил удовольствие!
За Рублёва, за Медведева, за русский финал!
+14
0
+14
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Кагов
Наливай! За русский финал!
+12
0
+12
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Andreir888
Андрюха красавчик!!!👏👏👏
+8
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costa0545
Молодец Андрюша, дожал Зверева, в концовке здорово играли оба, молодец, что 15:40 и несколько раз меньше, смог всё - таки выиграть, боролся как лев, очень понравилась игра))
+6
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+6
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Док Аксель
Андрей был как всегда заряжен, эмоционален и агрессивен в игре. И таки смог вытащить матчбол проигрывая 15:40. Хотелось бы увидеть кумовской финал Медведев - Рублёв.
+5
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+5
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Margherita Dell'Orto
In Italia siamo in tanti a tifare per Rublito e Medvedev - perchè sono bravi! Domani sarà difficile, per tutti! Auguro il meglio a tutti!
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Игорь Удалов
На самом деле крутое достижение. Вообще есть кто-нибудь, с таким же успехом?
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gabyov
Ответ costa0545
Молодец Андрюша, дожал Зверева, в концовке здорово играли оба, молодец, что 15:40 и несколько раз меньше, смог всё - таки выиграть, боролся как лев, очень понравилась игра))
Тоже рад видеть прогресс Андрея, прям всей душой. Но держать концентрацию чтобы не создавать себе проблемы нужно продолжать и продолжать. Тогда увидим и дальше уверенный прогресс. Бекхенд то как наиграл себе, ну пушка же )) ну или автомат
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gabyov
Ответ Док Аксель
Андрей был как всегда заряжен, эмоционален и агрессивен в игре. И таки смог вытащить матчбол проигрывая 15:40. Хотелось бы увидеть кумовской финал Медведев - Рублёв.
Тока чтоб закрыл Медведева наконец
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Евгений Птицын
Ответ Игорь Удалов
На самом деле крутое достижение. Вообще есть кто-нибудь, с таким же успехом?
Полуфиналы ATP в этом сезоне:
Алькарас - 12
Медведев - 11
Синнер - 9
Зверев, Фриц - 8
Джокович, Рублёв, Руне - 7
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