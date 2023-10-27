Базель (ATP). Шевченко играет с Оже-Альяссимом, Руне, Хуркач вышли в полуфинал, Штрикер выбыл

Теги Теннис

Александр Шевченко сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале в Базеле.

Хольгер Руне прошел Томаса Мартина Этчеверри.

Сетка турнира здесь.

Swiss Indoors Basel

Базель, Швейцария

23 – 29 октября 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 196 000 евро

Открытые корты, хард

1/4 финала

Хуберт Хуркач (Польша) Тэллон Грикспор (Нидерланды)
6:7|6:4|6:4
Дата проведения
27 октября, 15.10
Онлайн матча

 

Юго Эмбер (Франция) Доминик Штрикер (Швейцария)
6:4|2:6|6:2
Дата проведения
27 октября, 17.50
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
6:1|3:6|7:6
Дата проведения
27 октября, 20.10
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Александр Шевченко (Россия)
7:6|3:6|7:6
Дата проведения
27 октября, 23.10
Онлайн матча

34 комментария

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Бен Ротенберг
Забавно будет, если после Карацева и Котова на этой недели Шевченко сыграет в финале.
+6
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Sawka-promakawka
Ответ Виктор Ш.
Интересно, когда Шевченко поменяет паспорт и будет так же круто играть, его в этих европах тоже так холодно принимать будут и посвистывать?
В Вене наших очень тепло принимают , как и в других европейских странах. Просто Шева камонит без конца, мож это отталкивает)
+5
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S.Graf
Ответ Бен Ротенберг
Хуркач после сегодняшней победы теперь обходит Фрица на несколько очков в гонке на итоговый. Кто-нибудь напомнит, пожалуйста, сколько запасных игроков едут на Итоговый?
Приезжают (и получают за это пэсо) 2. Но если не хватит, вызывают ещё.
+6
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Антон Тимофеев
Ой, как Шева зачокерил то(( При 5-4 в третьем не подал на матч против Оже, у которого судороги начались.... Еще и проиграть как-то умудрился((( Как???
+5
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+5
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Антон Тимофеев
Ой, Шева, балбес(( Так хорошо в первых 5 геймах играл, могло и 5-0 в его пользу быть, а в итоге 3-3 и всё начинается сначала((
+5
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+5
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ProLL
Ответ Sawka-promakawka
В Вене наших очень тепло принимают , как и в других европейских странах. Просто Шева камонит без конца, мож это отталкивает)
Да, он прям перебарщивает с этим, такой же как Шелтон, постоянно камоны, крики всякие, даже после ошибок соперника. Так себе все это выглядит.
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Россия будет свободной
Ответ Йенс Мустерманн
Концовка огонь: Руняша зарабатывает матчболл нетболлом при 6-6 на тайбрейке, а Этчеверри следом застреливается двойной, единственной в матче. 😱
Отскочил Руняша )
+4
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Йенс Мустерманн
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Шевченко выиграл на 6 очков больше, чем ФАА, но вылетел с турнира, а вчера на 10 меньше, чем Голливуд, но прошёл дальше.
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Бен Ротенберг
Хуркач после сегодняшней победы теперь обходит Фрица на несколько очков в гонке на итоговый. Кто-нибудь напомнит, пожалуйста, сколько запасных игроков едут на Итоговый?
+3
0
+3
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acr
Руне конечно дорожку постелили.
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sammuilson
да блин, но ведь не хуже играет, местами даже намного лучше
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sammuilson
Ответ Антон Тимофеев
Ой, Шева, балбес(( Так хорошо в первых 5 геймах играл, могло и 5-0 в его пользу быть, а в итоге 3-3 и всё начинается сначала((
ну на данном этапе, на этом турнире , с этим соперником ему можно все простить, и играет он необыкновенно смело и агрессивно, очень эффектно
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sammuilson
ну что, есть смотряще-болеющие?)
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sammuilson
кто готов прикинуть шансы Сашки Шевченко на сегодня?)
Я его игру видел всего один раз с Хуркачем, о кондициях Ожика естественно совсем не в курсе)
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Бен Ротенберг
Ответ S.Graf
Приезжают (и получают за это пэсо) 2. Но если не хватит, вызывают ещё.
Спасибо!
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Йенс Мустерманн
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В Базеле сегодня все четвертьфиналы закончились в трёх сетах.
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Антон Тимофеев
Ответ sammuilson
ну на данном этапе, на этом турнире , с этим соперником ему можно все простить, и играет он необыкновенно смело и агрессивно, очень эффектно
Это да. Просто обидно((
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sammuilson
обидно, досадно, ну ладно....
но парень хорош, если немного стабилизирует свои навыки, а они у него прям отличные, то в тридцатке точно будет на долго
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Йенс Мустерманн
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Борис шпионит
https://i.imgur.com/SRAr7Mi.png
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Alexander2022
Удача забрала должок
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Bronso Fuero
Лица тех, кто болел за Шевченко, представили? 🤪
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Виктор Ш.
Интересно, когда Шевченко поменяет паспорт и будет так же круто играть, его в этих европах тоже так холодно принимать будут и посвистывать?
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Nikolay Stavrogin
Борис, такой Руне нам не нужен на итоговом. Ну шо ты наделал?
Надеюсь, Пан в финале заставит надеть кепку
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Йенс Мустерманн
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Концовка огонь: Руняша зарабатывает матчболл нетболлом при 6-6 на тайбрейке, а Этчеверри следом застреливается двойной, единственной в матче.
😱
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Йенс Мустерманн
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Ответ Россия будет свободной
Отскочил Руняша )
Уроки магистра Джоки хорошо выучил юный падаван ))
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