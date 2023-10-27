Базель (ATP). Шевченко играет с Оже-Альяссимом, Руне, Хуркач вышли в полуфинал, Штрикер выбыл

Александр Шевченко сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале в Базеле.

Хольгер Руне прошел Томаса Мартина Этчеверри.

Сетка турнира здесь.

Swiss Indoors Basel

Базель, Швейцария

23 – 29 октября 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 196 000 евро

Открытые корты, хард

1/4 финала