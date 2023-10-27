Базель (ATP). Шевченко играет с Оже-Альяссимом, Руне, Хуркач вышли в полуфинал, Штрикер выбыл
Александр Шевченко сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале в Базеле.
Хольгер Руне прошел Томаса Мартина Этчеверри.
Сетка турнира здесь.
Swiss Indoors Basel
Базель, Швейцария
23 – 29 октября 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 196 000 евро
Открытые корты, хард
1/4 финала
- Дата проведения
- 27 октября, 15.10
- Дата проведения
- 27 октября, 17.50
- Дата проведения
- 27 октября, 20.10
- Дата проведения
- 27 октября, 23.10
Я его игру видел всего один раз с Хуркачем, о кондициях Ожика естественно совсем не в курсе)
но парень хорош, если немного стабилизирует свои навыки, а они у него прям отличные, то в тридцатке точно будет на долго
https://i.imgur.com/SRAr7Mi.png
Надеюсь, Пан в финале заставит надеть кепку
😱