Харри дебютировал в топ-20 – через 49 лет после того, как это сделал его дедушка

Николас Харри обновил личный рейтинговый рекорд и стал №20.

Он стал вторым членом своей семьи, попавшим в топ-20, после своего дедушки Хайме Фильоля в 1974-м.

Фильоль был 14-й ракеткой мира и выиграл восемь одиночных титулов. В парном разряде он взял 16 титулов, а также дошел до финала «Ролан Гаррос»-1972 и US Open-1974.

Харри в Сантьяго получил трофей из рук своего дедушки, который был 14-й ракеткой мира

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