Рейтинг ATP. Шелтон дебютировал в топ-15, Карацев вернулся в топ-40, Монфис – в топ-100, Котов обновил личный рекорд

Теги Гаэль Монфис рейтинги ATP Аслан Карацев Александр Бублик Павел Котов Бен Шелтон Теннис

Чемпион Токио Бен Шелтон поднялся на четыре строчки в новом рейтинге ATP.

Аслан Карацев вернулся в топ-40, Павел Котов обновил личный рекорд и стал №81.

FedEx ATP Rankings

Положение на 23 октября 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11045
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8805
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7355
4 (7)

Янник Синнер (Италия)

 5000
5 (7) Андрей Рублев (Россия) 4765
6 (6) Хольгер Руне (Дания) 4400
7 (7) Стефанос Циципас (Греция) 4300
8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3705
9 (10) Тэйлор Фриц (США) 3500
10 (9) Александр Зверев (Германия) 3460
15 (19) Бен Шелтон (США) 2355
16 (15) Карен Хачанов (Россия) 2340
19 (17) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 1940
20 (21) Николас Харри (Чили) 1720
30 (36) Александр Бублик (Казахстан) 1369
37 (50) Аслан Карацев (Россия) 1213
38 (38) Артур Фис (Франция) 1203
43 (42) Роман Сафиуллин (Россия) 1027
57 (79) Маркос Гирон (США) 915
74 (81) Томаш Махач (Чехия) 755
81 (109) Павел Котов (Россия) 721
83 (84) Александр Шевченко (Россия) 707
89 (140) Гаэль Монфис (Франция) 682
90 (63) Маттео Берреттини (Италия) 682
95 (106) Флавио Коболли (Италия) 640
173 (170) Иван Гахов (Россия) 366

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1 комментарий

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Дима Миронов
почему Фриц обошел Зверева? это как то связано что учитывается только 18 турниров? кто в курсе?
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