Рейтинг ATP. Шелтон дебютировал в топ-15, Карацев вернулся в топ-40, Монфис – в топ-100, Котов обновил личный рекорд

Чемпион Токио Бен Шелтон поднялся на четыре строчки в новом рейтинге ATP.

Аслан Карацев вернулся в топ-40, Павел Котов обновил личный рекорд и стал №81.

FedEx ATP Rankings

Положение на 23 октября 2023

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