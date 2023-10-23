Рейтинг ATP. Шелтон дебютировал в топ-15, Карацев вернулся в топ-40, Монфис – в топ-100, Котов обновил личный рекорд
Чемпион Токио Бен Шелтон поднялся на четыре строчки в новом рейтинге ATP.
Аслан Карацев вернулся в топ-40, Павел Котов обновил личный рекорд и стал №81.
Положение на 23 октября 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|11045
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8805
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|7355
|4 (7)
|
Янник Синнер (Италия)
|5000
|5 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4765
|6 (6)
|Хольгер Руне (Дания)
|4400
|7 (7)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4300
|8 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3705
|9 (10)
|Тэйлор Фриц (США)
|3500
|10 (9)
|Александр Зверев (Германия)
|3460
|15 (19)
|Бен Шелтон (США)
|2355
|16 (15)
|Карен Хачанов (Россия)
|2340
|19 (17)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|1940
|20 (21)
|Николас Харри (Чили)
|1720
|30 (36)
|Александр Бублик (Казахстан)
|1369
|37 (50)
|Аслан Карацев (Россия)
|1213
|38 (38)
|Артур Фис (Франция)
|1203
|43 (42)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1027
|57 (79)
|Маркос Гирон (США)
|915
|74 (81)
|Томаш Махач (Чехия)
|755
|81 (109)
|Павел Котов (Россия)
|721
|83 (84)
|Александр Шевченко (Россия)
|707
|89 (140)
|Гаэль Монфис (Франция)
|682
|90 (63)
|Маттео Берреттини (Италия)
|682
|95 (106)
|Флавио Коболли (Италия)
|640
|173 (170)
|Иван Гахов (Россия)
|366
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
1 комментарий