Тони Надаль: «Я беспокоюсь за нынешних молодых теннисистов. Сейчас у игроков слишком большие команды, а раньше были только Рафаэль и я»

Тони Надаль не согласен с нынешним подходом к подготовке молодых теннисистов.

«Рафаэль всегда был предан спорту и болельщикам. Когда я был его тренером, мы не пропускали ни одного дня тренировок, не было ни воскресений, ни рождественских праздников.

Рафаэль всегда прилагал большие усилия на корте и за его пределами. Когда мы начинали, я знал, что он будет на очень высоком уровне, но и представить не мог, что он выиграет 22 «Больших шлема», не говоря уже о Кубках Дэвиса и Олимпийских играх.

У них было необычное поколение. Рафаэль, Новак и Роджер доминировали гораздо больше, чем любое другое поколение, и эти трои разыграли между собой 35-40 «Больших шлемов».

Была эпоха Макинроя, потом Агасси, а сейчас пришло новое поколение. Я беспокоюсь за нынешних молодых теннисистов. Сейчас у игроков слишком большие команды, много статистики, анализа, диетологи и ментальные тренеры. И именно из-за последних, на мой взгляд, многие молодые игроки теряются и не могут справиться с поражениями и давлением. У Рафаэля никогда не было ментального тренера, не говоря уже о диетологе. Я не его мама, я не знаю, что он ел или ест и сколько он весит.

Раньше были только Рафаэль и я. Иногда я играл с ним старыми мячами, водил тренироваться на некачественные корты и забывал брать воду, чтобы он психологически окреп и привык принимать поражения и совершать ошибки. И я указывал ему на ошибки .

Сегодня информации настолько много, что она сбивает с толку, и все сводится к позитивной оценке. Такой подход не всегда работает, наоборот, после поражений он приводит к еще большему разочарованию. Нужно себя критиковать, больше тренироваться, работать над собой, постоянно улучшать игру и ехать на следующий турнир. Именно это я всегда прививал Рафаэлю, и именно поэтому он так силен психологически. Мало кто будет на уровне Федерера, он играл идеально, но Рафаэль его победил.

Нужно как можно сильнее бить по мячу, как будто от каждого удара зависит твоя жизнь. Каждый розыгрыш как последний, отбиваешь удары, двигаешься по корту, корректируешь направление полета мяча и не даришь сопернику лишние шансы себя обыграть».

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