Тони Надаль: «Я беспокоюсь за нынешних молодых теннисистов. Сейчас у игроков слишком большие команды, а раньше были только Рафаэль и я»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Андре Агасси Джон Макинрой ATP Тони Надаль Теннис

Тони Надаль не согласен с нынешним подходом к подготовке молодых теннисистов.

«Рафаэль всегда был предан спорту и болельщикам. Когда я был его тренером, мы не пропускали ни одного дня тренировок, не было ни воскресений, ни рождественских праздников.

Рафаэль всегда прилагал большие усилия на корте и за его пределами. Когда мы начинали, я знал, что он будет на очень высоком уровне, но и представить не мог, что он выиграет 22 «Больших шлема», не говоря уже о Кубках Дэвиса и Олимпийских играх.

У них было необычное поколение. Рафаэль, Новак и Роджер доминировали гораздо больше, чем любое другое поколение, и эти трои разыграли между собой 35-40 «Больших шлемов».

Была эпоха Макинроя, потом Агасси, а сейчас пришло новое поколение. Я беспокоюсь за нынешних молодых теннисистов. Сейчас у игроков слишком большие команды, много статистики, анализа, диетологи и ментальные тренеры. И именно из-за последних, на мой взгляд, многие молодые игроки теряются и не могут справиться с поражениями и давлением. У Рафаэля никогда не было ментального тренера, не говоря уже о диетологе. Я не его мама, я не знаю, что он ел или ест и сколько он весит.

Раньше были только Рафаэль и я. Иногда я играл с ним старыми мячами, водил тренироваться на некачественные корты и забывал брать воду, чтобы он психологически окреп и привык принимать поражения и совершать ошибки. И я указывал ему на ошибки .

Сегодня информации настолько много, что она сбивает с толку, и все сводится к позитивной оценке. Такой подход не всегда работает, наоборот, после поражений он приводит к еще большему разочарованию. Нужно себя критиковать, больше тренироваться, работать над собой, постоянно улучшать игру и ехать на следующий турнир. Именно это я всегда прививал Рафаэлю, и именно поэтому он так силен психологически. Мало кто будет на уровне Федерера, он играл идеально, но Рафаэль его победил.

Нужно как можно сильнее бить по мячу, как будто от каждого удара зависит твоя жизнь. Каждый розыгрыш как последний, отбиваешь удары, двигаешься по корту, корректируешь направление полета мяча и не даришь сопернику лишние шансы себя обыграть».

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3 комментария

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Nikolay Stavrogin
Надеюсь, теперь фанаты Рафы будут знать, кому кидать претензии по здоровью?)) Винить можно только себя, свою одержимость и такого же одержимого дядю Тоню)
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Nikolay Stavrogin
Ответ Nikolay Stavrogin
Надеюсь, теперь фанаты Рафы будут знать, кому кидать претензии по здоровью?)) Винить можно только себя, свою одержимость и такого же одержимого дядю Тоню)
"Раньше были только Рафаэль и я. Иногда я играл с ним старыми мячами(привет травмы), водил тренироваться на некачественные корты(привет травмы) и забывал брать воду(привет обезвоживание, травмы), чтобы он психологически окреп и привык принимать поражения и совершать ошибки. И я указывал ему на ошибки .
Нужно как можно сильнее бить по мячу(привет травмы), как будто от каждого удара зависит твоя жизнь. Каждый розыгрыш как последний, отбиваешь удары"

Ну в общем понятно, почему Оже весь сезон никакой.)
В прошлом году по старым методичкам дяди Тони Оже сыграл под 90 матчей за сезон и организм видимо охренел. Уже год отходит, отрицательный баланс побед и поражений)
Но дядя Тони видимо не понял, что Оже не терминатор, как Рафа, который в 2005 в 18-19 лет отыграл 90 матчей и потом по ходу карьеры в среднем играл по 80.
И что Рафа это классический пример "ошибки выжившего", где , как я всегда и говорил, заложено было исключительное количество здоровья, на сто человек хватит.
Но таким подходом и своей одержимостью оба умудрились львиную часть этого титанского здоровья просадить.
Ну, зато 22 шлема есть.
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