Братья Циципасы в Антверпене отыграли два матчбола и впервые вместе вышли в парный финал
Стефанос и Петрос Циципасы вышли в финал парного турнира в Антверпене. Это их первый совместный финал.
По ходу турнира греки обыграли Мигеля-Анхеля Рейс-Варелу и Давида Вега Эрнандеса, Матве Мидделькоопа и Андреаса Миса (4).
В полуфинале они победили Ромена Арнеодо и Тристана-Самуэля Вайссборна – 4:6, 7:6(5), 13-11. На решающем тай-брейке Циципасы ушли с двух матчболов: при счете 8:9 и 10:11.
За титул они поборются с Ариелем Бехаром и Адамом Павлашеком.
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