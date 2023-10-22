Братья Циципасы в Антверпене отыграли два матчбола и впервые вместе вышли в парный финал

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Стефанос и Петрос Циципасы вышли в финал парного турнира в Антверпене. Это их первый совместный финал.

По ходу турнира греки обыграли Мигеля-Анхеля Рейс-Варелу и Давида Вега Эрнандеса, Матве Мидделькоопа и Андреаса Миса (4).

В полуфинале они победили Ромена Арнеодо и Тристана-Самуэля Вайссборна –  4:6, 7:6(5), 13-11. На решающем тай-брейке Циципасы ушли с двух матчболов: при счете 8:9 и 10:11.

За титул они поборются с Ариелем Бехаром и Адамом Павлашеком.

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1 комментарий

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dedpihto59
Хоть здесь Стёпе повезло, новые братья Брайаны💪‼️
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