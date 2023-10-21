Карацев о матче с Мотидзуки в Токио: «Невероятная атмосфера. Все пришли поддержать молодого японца»

Теги ATP Rakuten Japan Open Аслан Карацев Синтаро Мотидзуки Теннис

Аслан Карацев прокомментировал победу над Синтаро Мотидзуки в полуфинале в Токио.

Он выиграл 6:3, 6:4 и впервые в сезоне вышел в финал ATP.

«Невероятная атмосфера. Все пришли поддержать молодого японца. Играть здесь при полных трибунах – нечто особенное. Я старался придерживаться своего плана на игру, не обращать внимание на болельщиков. И мне это удалось.

Я пытался не давать ему играть агрессивно. Я видел несколько его матчей, он побеждал некоторых сильных игроков за счет агрессивной игры и выходов к сетке. Поэтому моей тактикой было больше держать его на задней линии».

За титул Карацев сыграет с Беном Шелтоном, которому он уступил на US Open.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эльвин Гульмалиев
царь Аслан! завтра только победа!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий