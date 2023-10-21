Карацев о матче с Мотидзуки в Токио: «Невероятная атмосфера. Все пришли поддержать молодого японца»

Аслан Карацев прокомментировал победу над Синтаро Мотидзуки в полуфинале в Токио.

Он выиграл 6:3, 6:4 и впервые в сезоне вышел в финал ATP.

«Невероятная атмосфера. Все пришли поддержать молодого японца. Играть здесь при полных трибунах – нечто особенное. Я старался придерживаться своего плана на игру, не обращать внимание на болельщиков. И мне это удалось.

Я пытался не давать ему играть агрессивно. Я видел несколько его матчей, он побеждал некоторых сильных игроков за счет агрессивной игры и выходов к сетке. Поэтому моей тактикой было больше держать его на задней линии».

За титул Карацев сыграет с Беном Шелтоном, которому он уступил на US Open.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе