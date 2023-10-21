Карацев впервые с января 2022-го вышел в финал ATP

50-я ракетка мира Аслан Карацев в полуфинале турнира в Токио обыграл Синтаро Мотидзуки – 6:3, 6:4.

Россиянин впервые с января 2022-го вышел в финал ATP. Всего для него это будет пятый финал в карьере (баланс 3:1).

За счет этого результата он вернется в топ-40, а в случае победы над Беном Шелтоном в финале – поднимется в топ-30.

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