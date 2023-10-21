Карацев впервые с января 2022-го вышел в финал ATP
50-я ракетка мира Аслан Карацев в полуфинале турнира в Токио обыграл Синтаро Мотидзуки – 6:3, 6:4.
Россиянин впервые с января 2022-го вышел в финал ATP. Всего для него это будет пятый финал в карьере (баланс 3:1).
За счет этого результата он вернется в топ-40, а в случае победы над Беном Шелтоном в финале – поднимется в топ-30.
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2021 АО 1/2 - 720 очков + 25 за квал
2021 Дубай победа - 500 очков
2023 Мадрид 1/2 - 376 очков
2023 ТОКИО ФИНАЛ - 300 очков
2022 Сидней победа - 250 очков
2021 Москва победа - 250 очков
В рейтинге 52 недель, 36-ой, 1213 очков, тоже +14 мест. Возьмет титул, станет 28-ым.
Да и 4-ый титул это круто.
В Открытую Эру:
7 титулов есть у 164 игроков.
6 титулов есть у 193 игроков.
5 титулов есть у 223 игроков.
4 титула у 266.
3 титула у 332 игроков. Карацев пока находится тут))
5-7 титулов за карьеру - было бы хорошо для Аслана.
Шучу, конечно, но в любом случае у них это пока получается, так, что мне уже 2-3 дня, как хочется взять свои слова обратно.
Вперед, парни, к титулам! Болеем за вас!
За финал было 150 очков