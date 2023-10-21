Карацев впервые с января 2022-го вышел в финал ATP

Теги ATP Rakuten Japan Open Аслан Карацев Синтаро Мотидзуки Теннис

50-я ракетка мира Аслан Карацев в полуфинале турнира в Токио обыграл Синтаро Мотидзуки – 6:3, 6:4.

Россиянин впервые с января 2022-го вышел в финал ATP. Всего для него это будет пятый финал в карьере (баланс 3:1).

За счет этого результата он вернется в топ-40, а в случае победы над Беном Шелтоном в финале – поднимется в топ-30.

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19 комментариев

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Daniel
Четвертый самый успешный турнир в карьере Аслана:
2021 АО 1/2 - 720 очков + 25 за квал
2021 Дубай победа - 500 очков
2023 Мадрид 1/2 - 376 очков
2023 ТОКИО ФИНАЛ - 300 очков
2022 Сидней победа - 250 очков
2021 Москва победа - 250 очков
+14
-1
+13
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Антон Тимофеев
По 2023 году Аслан и вовсе уже 33-ий, 1193 очка, +14 позиций за эту неделю. Возьмет Токио - станет 27-ым.

В рейтинге 52 недель, 36-ой, 1213 очков, тоже +14 мест. Возьмет титул, станет 28-ым.
Да и 4-ый титул это круто.
В Открытую Эру:
7 титулов есть у 164 игроков.
6 титулов есть у 193 игроков.
5 титулов есть у 223 игроков.
4 титула у 266.
3 титула у 332 игроков. Карацев пока находится тут))

5-7 титулов за карьеру - было бы хорошо для Аслана.
+8
0
+8
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SKA Rostov1992
Красавчик Аслан, уже отличный турнир провёл. Минимум 300 очков за неделю прям супер 👍
+7
-1
+6
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nick-basil
Топ 36 в текущем - отлично! Отличная поза перед зимним перерывом. В Австралию с хорошим заделом - и посевы , и сетки. Молодец!
+6
-1
+5
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Александра Чиркова
Молодец Аслан. Удачи в финале
+4
0
+4
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Сергей48
Аслан, отличный очередной матч! 👍 Спасибо за игру✊ Жду титула теперь !🏆✌️🇷🇺
+5
-1
+4
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Генадий Адамов
главное не сбавлять обороты и помнить, что Шелтон очень опасен, даже проигрывая по всем статьям, удачи, сделай так, чтобы телефонист звонил из раздевалки рыдая 😭
+3
0
+3
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Daniel
Ответ Алексей Иванов
поправьте, в финале джирон а не Шелтон
В финале Шелтон
+4
-1
+3
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r7q8rqntjh
Молодец Аслан! Очень рад за него! Теперь осталось повесить трубку Шелтона и брать титул! Хочется отметить японца, классный домашний турнир провел. Трибуны поддерживали очень круто.
+3
0
+3
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Генадий Адамов
Ответ Алексей Иванов
джирон же вроде подавал на матч))
отподавался
+2
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+2
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ЭЮЯ
Ответ Генадий Адамов
главное не сбавлять обороты и помнить, что Шелтон очень опасен, даже проигрывая по всем статьям, удачи, сделай так, чтобы телефонист звонил из раздевалки рыдая 😭
Главное забыть, как пулять в аут и сетку!
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Джульетта Джульетта
Есть подозрение, что Аслан прочитал здесь о том, что я назвал его пофигистом (Котова, кстати, кое-кто также) и решил доказать обратное.
Шучу, конечно, но в любом случае у них это пока получается, так, что мне уже 2-3 дня, как хочется взять свои слова обратно.
Вперед, парни, к титулам! Болеем за вас!
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nick-basil
"В случае победы" -нелепость. С Карацевым не надо обольщаться, надо приятно удивляться и радоваться в случае победы. А губы раскатанные, в случае с Асланом, уже давно закатали
+2
-1
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Владимир Бредихин
Аслана с победой в п/ф,и надо 🏆 забирать и500 очков на дороге не валяются,соперник не простой,но корты больше подходят ему чем Шелтону.
+1
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ЭЮЯ
Музыка Карацева будет вечной
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бизе
Ответ Daniel
Четвертый самый успешный турнир в карьере Аслана: 2021 АО 1/2 - 720 очков + 25 за квал 2021 Дубай победа - 500 очков 2023 Мадрид 1/2 - 376 очков 2023 ТОКИО ФИНАЛ - 300 очков 2022 Сидней победа - 250 очков 2021 Москва победа - 250 очков
Ещё был финал в Белграде , где Аслан обыграл Джоковича , но там , вероятно , меньше очков взял , чем в вышеперечисленных турнирах .
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Daniel
Ответ бизе
Ещё был финал в Белграде , где Аслан обыграл Джоковича , но там , вероятно , меньше очков взял , чем в вышеперечисленных турнирах .
А там он Джоковича обыграл в 1/2, а в финале проиграл Берреттини ☹️
За финал было 150 очков
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Алексей Иванов
Ответ Daniel
В финале Шелтон
джирон же вроде подавал на матч))
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