Тони Надаль о шансах Рафаэля на Australian Open: «Он прибавляет. Теперь все, что нам нужно – это травмы Алькараса, Джоковича и Медведева»
Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони высказался о перспективах испанца на Australian Open.
22-кратный чемпион «Больших шлемов» не выступает с января этого года из-за травмы бедра. Ранее директор Australian Open сказал, что Надаль подтвердил ему свое участие, но испанец и его команда эти слова опровергли.
«Он хочет сыграть на Australian Open. Я видел, как он тренировался последние несколько дней. Он прибавляет. Теперь все, что нам нужно – это травмы Алькараса, Джоковича и, возможно, Медведева.
Нам нужно, чтобы у них был много проблем, тогда Рафаэль сможет выступить очень хорошо».
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Как раз в это время удивительным совпадением Фед и Надаль испытали ренессанс и напылесосили на двоих за полтора года по 3 шлема и пяток мастерсов)
У Надаля нет ни одного близкого примера.
Он пропустил только рг23, всё остальное, что он пропустил или где снялся, как на рг16, он бы и не взял, будем откровенны, шансы на победу там были 5-10%
Если я не прав, жду примеры шлемов, которые он пропустил и с большой вероятностью бы взял)
А вот список того, что он шакальнул в отсутствие какого-то фаворита действительно лучший из бигов)
В 2009 халявная сетка, в 2022 - пилюльки, таблетки и укольчики против Медведева и без Джоковича, который даже на допинге был бы раздавлен сербским Императором