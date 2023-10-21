Тони Надаль о шансах Рафаэля на Australian Open: «Он прибавляет. Теперь все, что нам нужно – это травмы Алькараса, Джоковича и Медведева»

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP Тони Надаль Теннис

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони высказался о перспективах испанца на Australian Open.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» не выступает с января этого года из-за травмы бедра. Ранее директор Australian Open сказал, что Надаль подтвердил ему свое участие, но испанец и его команда эти слова опровергли.

«Он хочет сыграть на Australian Open. Я видел, как он тренировался последние несколько дней. Он прибавляет. Теперь все, что нам нужно – это травмы Алькараса, Джоковича и, возможно, Медведева.

Нам нужно, чтобы у них был много проблем, тогда Рафаэль сможет выступить очень хорошо».

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19 комментариев

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Сергей48
Надеюсь, что Тони не выжил из ума, так высказываться о соперниках? А просто пошутил?
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Daaannn1k
Все таки надеюсь что это юмор, хоть и не очень уместный!
+8
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arseny572
Кто о чем, а дядя Тони вечно о шаре для Рафы. Привыкли с Дедом на халяву выигрывать АО.
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Gunners Dream
желать травмы даже Карасю, ну такое себе, даа.. дядя Тони, пей таблетки!
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Nikolay Stavrogin
Ответ Хозяин патриотов
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У Джоковича была травма локтя 2017-18й год, из-за которой он недополучил 6 потенциальных шлемов, где он шёл бы с вероятностью больше 30-70% фаворитом на каждом шлеме.
Как раз в это время удивительным совпадением Фед и Надаль испытали ренессанс и напылесосили на двоих за полтора года по 3 шлема и пяток мастерсов)

У Надаля нет ни одного близкого примера.
Он пропустил только рг23, всё остальное, что он пропустил или где снялся, как на рг16, он бы и не взял, будем откровенны, шансы на победу там были 5-10%
Если я не прав, жду примеры шлемов, которые он пропустил и с большой вероятностью бы взял)
А вот список того, что он шакальнул в отсутствие какого-то фаворита действительно лучший из бигов)
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Lola Lola
Ответ Хозяин патриотов
Комментарий скрыт
попей воды(
+5
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гилберт
Кринж.
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Lola Lola
Ну -"оригинально" конечно((( Вот истинное лицо((( дяди(((
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Hardy
кажется дядя получит по шее за такие шутки
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Ан Кот
шутка конечно так себе(если это была шутка), дуболомовская какая-то
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Olya B.
Очень остроумно.( Надеюсь, они удержатся от аналогичных пожеланий в адрес подопечного дяди.
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dedpihto59
Так себе шутка🤷‍♀️, как бы самим не аукнулось!
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armmaster
Фу, как некрасиво
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Стеф Курри
Надаль даже в праймовые годы паршиво играл на АО, а в 2009 и 2022 забрал два шакальных титула

В 2009 халявная сетка, в 2022 - пилюльки, таблетки и укольчики против Медведева и без Джоковича, который даже на допинге был бы раздавлен сербским Императором
+7
-6
+1
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Ольга Карева
?????
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sedric
Дядя Тони как обычно соревнуется с Срджаном в степени долбанутости. Ничего нового.
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Генадий Адамов
Кто бы сомневался в вас, но Ноле, Даня не имеют терапевтических исключений в отличии от вас, поэтому ваши шансы равны нулю, это я ещё вас хвалю
+8
-8
0
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