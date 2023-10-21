Тони Надаль о шансах Рафаэля на Australian Open: «Он прибавляет. Теперь все, что нам нужно – это травмы Алькараса, Джоковича и Медведева»

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони высказался о перспективах испанца на Australian Open.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» не выступает с января этого года из-за травмы бедра. Ранее директор Australian Open сказал, что Надаль подтвердил ему свое участие, но испанец и его команда эти слова опровергли.

«Он хочет сыграть на Australian Open. Я видел, как он тренировался последние несколько дней. Он прибавляет. Теперь все, что нам нужно – это травмы Алькараса, Джоковича и, возможно, Медведева.

Нам нужно, чтобы у них был много проблем, тогда Рафаэль сможет выступить очень хорошо».

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