Вена (ATP). Медведев сыграет с Фисом, Хачанов – с Сафиуллиным, Рублев – с Попыриным, Карацев начнет матчем с Гойо, Синнер – с Шелтоном

Опубликована сетка турнира ATP 500 в Вене, который начнется 24 октября.

Действующий чемпион Даниил Медведев посеян под первым номером и сыграет с Артуром Фисом.

Карен Хачанов (8) встретится с Романом Сафиуллиным.

Стефанос Циципас (4) поборется с Домиником Тимом (WC), Аслан Карацев – с Борной Гойо (WC).

Янник Синнер (2) сыграет с Беном Шелтоном, Андрей Рублев (5) – с Алексеем Попыриным, Александр Зверев (5) – с Себастьяном Офнером.

Полностью сетка здесь и здесь.

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