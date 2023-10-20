«Это парень, который никогда не позволит тебе заплатить в ресторане». Коллеги-игроки поздравили Рублева с днем рождения

Игроки рассказали об Андрее Рублеве в честь его дня рождения.

: «Это парень, который никогда не позволит тебе заплатить в ресторане или когда вы куда-то идите. Так просто не бывает. Он всегда старается позаботиться о других.

Андрей очень простой парень. Такой открытый – он никогда не откажется с тобой поговорить, если ты подойдешь. Просто отличный человек».

: «Могу очень много рассказать о его доброте, но если нужен один пример, то я бы выделил его отношение к детям. Это здорово, потому что в детстве ты больше всего мечтаешь. В детстве тебе все кажется прекрасным, и Андрей старается поддерживать это впечатление в детях.

Поэтому я и решил, что он станет частью моей семьи». ( – крестный отец дочери Медведева – Sports.ru).

: «Когда в этом году я возвращалась после травмы и терпела сложные поражения, Андрей первым мне писал и спрашивал, как у меня дела. Всегда старался меня поддерживать.

Мы так дружим, что он сделает для меня все, что мне нужно. Невероятный человек.

При этом он очень скромный, всегда думает, что он темная лошадка, ничего не заслуживает. Он очень эмпатичный и добрый. Он всегда это отрицает, но я это знаю. У Андрея просто огроменное сердце».

: «На корте Андрея яростный, а за пределами корта – полная противоположность. Очень приятный, добрый, спокойный человек. Очень веселый, много улыбается.

С ним легко разговаривать. Он любит веселиться, любит иногда устраивать розыгрыши».

: «У него очень доброе сердце. Я поздравлял его с победой в Монте-Карло, и он очень по-доброму отвечал, что если мне нужны советы или помощь в тяжелый период, он всегда рядом.

Он же не обязан этого делать, верно? Так что это было невероятно приятно. Это показывает его доброту».

: «Он обо всех заботится. Демонстрирует это в подходе к болельщикам, к приходящим на трибуны детям.

Многие неправильно его воспринимают из-за того, как он держится на корте. Но это никак не отражает его доброту».

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