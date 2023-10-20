«Это парень, который никогда не позволит тебе заплатить в ресторане». Коллеги-игроки поздравили Рублева с днем рождения

Теги Анастасия Павлюченкова Sports.ru Доминик Тим Александр Зверев Андрей Рублев Дарья Касаткина Даниил Медведев Каспер Рууд Теннис

Игроки рассказали об Андрее Рублеве в честь его дня рождения.

Дарья Касаткина: «Это парень, который никогда не позволит тебе заплатить в ресторане или когда вы куда-то идите. Так просто не бывает. Он всегда старается позаботиться о других.

Андрей очень простой парень. Такой открытый – он никогда не откажется с тобой поговорить, если ты подойдешь. Просто отличный человек».

Даниил Медведев: «Могу очень много рассказать о его доброте, но если нужен один пример, то я бы выделил его отношение к детям. Это здорово, потому что в детстве ты больше всего мечтаешь. В детстве тебе все кажется прекрасным, и Андрей старается поддерживать это впечатление в детях.

Поэтому я и решил, что он станет частью моей семьи». (Рублев – крестный отец дочери Медведева – Sports.ru).

Анастасия Павлюченкова: «Когда в этом году я возвращалась после травмы и терпела сложные поражения, Андрей первым мне писал и спрашивал, как у меня дела. Всегда старался меня поддерживать.

Мы так дружим, что он сделает для меня все, что мне нужно. Невероятный человек.

При этом он очень скромный, всегда думает, что он темная лошадка, ничего не заслуживает. Он очень эмпатичный и добрый. Он всегда это отрицает, но я это знаю. У Андрея просто огроменное сердце».

Каспер Рууд: «На корте Андрея яростный, а за пределами корта – полная противоположность. Очень приятный, добрый, спокойный человек. Очень веселый, много улыбается.

С ним легко разговаривать. Он любит веселиться, любит иногда устраивать розыгрыши».

Доминик Тим: «У него очень доброе сердце. Я поздравлял его с победой в Монте-Карло, и он очень по-доброму отвечал, что если мне нужны советы или помощь в тяжелый период, он всегда рядом.

Он же не обязан этого делать, верно? Так что это было невероятно приятно. Это показывает его доброту».

Александр Зверев: «Он обо всех заботится. Демонстрирует это в подходе к болельщикам, к приходящим на трибуны детям.

Многие неправильно его воспринимают из-за того, как он держится на корте. Но это никак не отражает его доброту».

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5 комментариев

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von_Zadrot
Очень радует, что простоту, доброту и эмпатию Андрея ценят в обоих турах. Все, кроме Кирьоса, хотя и он наверняка как Хельга Патаки (если кто помнит).
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Erika_i
добрые слова. Дай Бог Андрею долгой хорошей жизни, поздравляем с днем рождения
+3
-2
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Maratik1982
с удовольствием сходил бы с Андрюхой в ресторан!)
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Радость Ди Мария
Кароч, с ДР рыжий Рубль. У кого-то ЧСВ, а у Андрея немного заниженная самооценка. Я так думаю. Нужно равновесие.
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Сергей Орлов
Ответ von_Zadrot
Очень радует, что простоту, доброту и эмпатию Андрея ценят в обоих турах. Все, кроме Кирьоса, хотя и он наверняка как Хельга Патаки (если кто помнит).
С уголком любви и фигуркой из жевательных резинок)
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