Шелтон второй раз вышел полуфинал ATP

Теги ATP Rakuten Japan Open Бен Шелтон Теннис

20-летний Бен Шелтон в четвертьфинале в Токио обыграл 12-ю ракетку мира Томми Пола – 7:6(4), 6:3.

Шелтон, занимающий 19-ю строчку рейтинга, второй раз в карьере вышел в полуфинал уровня ATP. Первый был на US Open.

В матче с Полом американец пятый раз в карьере обыграл соперника из топ-20 (при восьми поражениях).

Дальше Шелтон, одержавший 11 побед в последних 13 матчах, сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом или Маркосом Гироном.

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4 комментария

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Верховенский1990
Перспективный малый, возможно, будет первым американцем после Роддика, кто выиграет ТБШ, ну или хотя бы выйдет в финал ТБШ для начала, последний финал там у американцев тоже у Роддика был на Уиме 2009, болел в том матче я за Роддика, уж на 1 Уимблдон он наработал, но не судьба.
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Евгений Фабиянчук
вносим в список будущих мультишлемников, но пока только карандашом
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Генадий Адамов
Ну что у него есть все задатки чемпиона, никто и не спорит, другое дело не зазвездиться и не насиловать свой молодой организм, как тот же Руне, а так он один из самых талантливых среди молодёжи
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