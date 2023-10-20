Шелтон второй раз вышел полуфинал ATP

20-летний в четвертьфинале в Токио обыграл 12-ю ракетку мира – 7:6(4), 6:3.

Шелтон, занимающий 19-ю строчку рейтинга, второй раз в карьере вышел в полуфинал уровня . Первый был на .

В матче с Полом американец пятый раз в карьере обыграл соперника из топ-20 (при восьми поражениях).

Дальше Шелтон, одержавший 11 побед в последних 13 матчах, сыграет с или Маркосом Гироном.

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