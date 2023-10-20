Шелтон второй раз вышел полуфинал ATP
20-летний Бен Шелтон в четвертьфинале в Токио обыграл 12-ю ракетку мира Томми Пола – 7:6(4), 6:3.
Шелтон, занимающий 19-ю строчку рейтинга, второй раз в карьере вышел в полуфинал уровня ATP. Первый был на US Open.
В матче с Полом американец пятый раз в карьере обыграл соперника из топ-20 (при восьми поражениях).
Дальше Шелтон, одержавший 11 побед в последних 13 матчах, сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом или Маркосом Гироном.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
4 комментария